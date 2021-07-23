للرجال.. احذر تناول هذه الأطعمة بعد سن الخمسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مع تقدمك في العمر، تزداد المخاطر الصحية الخاصة بك، وبالنسبة للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، يمكن للأطعمة التي يتناولونها أن تلعب دورًا كبيرًا في تقليل هذه المخاطر.

إذن ما هي أسوأ الأطعمة التي يجب على الرجال فوق سن الخمسين تجنبها؟.. هذا ما نستعرضه كما أورد موقعا"eatthis" و"everydayhealth".

1- الكعك:

دائمًا ما يكون تناول هذه الأطعمة السكرية أمرًا مغريًا، ولكن إذا كنت تتناولها بشكل منتظم، فمن المحتمل أن تعرض نفسك أكثر لخطر المشاكل الصحية، حيث توفر سعرات حرارية عالية وليس الكثير من العناصر الغذائية.

كما أن إعطاء أجسامنا باستمرار طعامًا يحتوي على القليل من العناصر الغذائية والكثير من السعرات الحرارية غير الضرورية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، وهو ما يمكن أن يؤدي أيضًا بالنسبة للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا إلى مخاطر صحية وأمراض.

2- المشروبات السكرية:

في بعض الأحيان يكون من الصعب تذكر أن المشروبات الحلوة يمكن أن تحتوي على العديد من السعرات الحرارية غير الضرورية وكميات عالية من السكر، مما قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن.

3- الأطعمة المقلية:

الأطعمة المقلية لذيذة ولا أحد ينكر ذلك، ولكن بالنسبة للذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، فإن تناول هذه الأطعمة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل الوزن والقلب، كما ارتبطت الأطعمة المقلية بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

4- اللحوم المصنعة:

النقانق واللحوم المصنعة الأخرى غنية بالدهون المشبعة التي تسد الشرايين، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول الضار.

5- الشوكولاتة البيضاء:

بالمقارنة مع الشوكولاتة الداكنة يمكن للشوكولاتة البيضاء أن تدعي القليل من الفوائد الصحية أو لا تدعي أي فوائد صحية، كما إنها في الغالب تحتوي على دهون نباتية وسكر مضاف.

6- معجنات الإفطار المحمصة:

المعجنات يمكن أن تحتوي على 190 سعرة حرارية أو أكثر، والكثير من السكر المضاف، وليس الكثير من البروتين أو الألياف، ومن المهم تناول البروتين في وجبة الإفطار وهو شيء تفتقر إليه معظم المعجنات المحمصة، ووجدت دراسة نُشرت في عدد نوفمبر 2017 من المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن وجبة الإفطار الغنية بالبروتين قد تحسن التحكم في نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين بعد تناول الكربوهيدرات، مثل الخبز الأبيض، مما قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.