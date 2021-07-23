علامة غريبة في الأصابع تشير إلى سرطان الرئة.. انتبه

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتعبر سرطان الرئة من أخطر أنواع الأمراض الخبيثة، وغالبًا ما يكون التدخين من أحد المسببات الرئيسية للإصابة به، فاستنشاق دخان السجائر وهو المليء بالمواد المسببة للسرطان، يؤدي للإصابة بسرطان الرئة وهو النمو غير منضبط للخلايا غير الطبيعية في إحدى الرئتين أو كليهما.

وربما توجد أعراض متعددة تشير للإصابة بسرطان الرئة، ويعتبر نمو الأصابع بشكل أكبر من المعتاد من العلامات التحذيرية التي تشير إلى الوضع الخطر، وكلما تم اكتشافه في وقت مبكر كان أفضل، ويعتمد نجاح العلاج أيضًا إلى حد كبير على حجم السرطان ومدى انتشاره في الرئتين، وذلك وفقًا لما نشرته «سبوتينك».

يدفع أحد الأورام المزيد من الدم والسوائل إلى الأنسجة عند أطراف الأصابع، بحيث تبدو أكثر سمكًا أو أكبر من المعتاد، ويبدو الجلد بجوار أظافرك لامعًا، أو قد تتقوس الأظافر أكثر من المعتاد إذا نظرت إليها من الجانب، يرتبط هذا العرض ارتباطًا وثيقًا بسرطان الرئة، حوالي 80 بالمائة من الأشخاص المصابين بسرطان الرئة، لديهم هذه الأعراض.

وحللت دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، زيادة حجم الإصبع والارتباط بالحالات الطبية الأساسية، إذ لاحظت أنه على الرغم من أن حنف القدم على أصابع القدم لا تظهر عليه أعراض في معظم الحالات، إلا أنه غالبًا ما يشير إلى وجود حالات طبية أساسية خطيرة.

وتعرف أصابع القدم الحنفاء أيضًا باسم المسامير الزجاجية والساق وأصابع وأظافر أبقراط، وقد وصف أبقراط هذا لأول مرة قبل 2500 سنة في مريض مصاب بالدبيلة، وجد لاحقًا أن الأعراض مرتبطة بمجموعة متنوعة من الحالات السريرية، بما في ذلك توسع القصبات، وسرطان الرئة، وتليف الكبد، وأمراض القلب الخلقية.