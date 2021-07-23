الامارات | وفاة كاتبة سعودية متأثرة بإصابتها بـ«كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة كاتبة سعودية متأثرة بإصابتها بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت الكاتبة والقاصة السعودية شريفة الشملان، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

قدمت الكاتبة، طيلة 27 عامًا العديد من الدراسات والبحوث، كما أنها كاتبة رأي بارزة، ولها العديد من المقالات في بعض الصحف السعودية.

صدر للكاتبة الراحلة، ست مجموعات قصصية بارزة؛ منها: طفلة تسبح في النهر، مقاطع من حياة، كأن شيئًا لا يحدث، مدينة الغيوم وغيرها.

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