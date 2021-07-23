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الامارات | وفاة كاتبة سعودية متأثرة بإصابتها بـ«كورونا»

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متايعة- الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة كاتبة سعودية متأثرة بإصابتها بـ«» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت الكاتبة والقاصة شريفة الشملان، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

قدمت الكاتبة، طيلة 27 عامًا العديد من الدراسات والبحوث، كما أنها كاتبة رأي بارزة، ولها العديد من المقالات في بعض الصحف السعودية.

صدر للكاتبة الراحلة، ست مجموعات قصصية بارزة؛ منها: طفلة تسبح في النهر، مقاطع من حياة، كأن شيئًا لا يحدث، مدينة الغيوم وغيرها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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