بعد روبي وعمرو دياب.. سر اللون الأبيض في حفلات الساحل الشمالي (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبح اللون الأبيض من الترندات لحفلات الساحل الشمالي، حيث يشترط منظمو الحفلات، ارتداء ملابس بيضاء براقة في الحفل، وكذلك تمنع بعض الملابس الأخرى، فما هو سر ارتداء اللون الأبيض في الساحل الشمالي، والذي ظهرت به الفنانة روبي، وكل رواد حفلها، وبعدها واحدة من أبرز حفلات الساحل الشمالي التي حضرها الفنان عمرو دياب باللون الأبيض.

سر اللون الأبيض في حفلات الساحل الشمالي

قال محمد عادل، أحد منظمي الحفلات في الساحل الشمالي، ومالك شركة تنظيم الحفلات، إن لكل حفلة «dress code» خاص بها، فيمكن أن يكون «السواريه» هو اللباس الواجب ارتدائه في الحفلة، وأحيانا يكون «smart casual»، أو الفساتين ولكن ليست سواريه مثل الأفراح.

ولكن اللون الأبيض معروف بكونه عاكس لأشعة الشمس، كما أنه في المساء يكون ظاهرا أكثر من الألوان الداكنة، وهذا هو سر ارتدائه في حفلات الساحل الشمالي صباحا ومساء، حيث يكون الـ «dress code» الخاص بتلك الحفلات هو الأبيض، وتكون الحفلة في هذه الحالة «white concert»، وفي أحيان كثيرة يكون اللون الأبيض هو اختيار المطرب أيضا على المسرح.

شروط حفل روبي في الساحل الشمالي

كان من بين شروط حفل الفنانة روبي في الساحل الشمالي، والتي وضعها المنظم، هو ارتداء اللون الأبيض، سواء للرجال أو للإناث، وكذلك دخول الفتيات بالتربون والتي اعتبرته حجابا، ومنع منظموا الحفل الدخول بـ «الهوت شورت»، وأدت الروبي بنفسها مرتدية فستانا قصيرا درابيه ضيقا من اللون الأبيض، وتميز بالأوفشولدرز، ولمت شعرها مع أقراط من اللؤلؤ.

وجاءت شروط حفل روبي بالساحل الشمالي كالتالي:

لا يسمح بحضور أفراد أقل من 25 عامًا.

مسموح دخول الثنائيات أو Couples فقط.

تخضع جميع الحجوزات لاختيار الباب.

لا تسامح مع أي تصرف عنف.

ممنوع لبس الهوت شورت أو الشورت.

ارتداء ملابس باللون الأبيض.

مسموح بالتربون للفتيات.

يفتح باب الحفل الساعة 10 مساء.

رد روبي على شروط حفلها في الساحل الشمالي

ردت روبي على الانتقادات التي وجهت إلى شروط حفلها في الساحل الشمالي والتي اعتقد البعض أنها تمنع دخول المحجبات، «مساء الخير فيه سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط، المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب تربون على أنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية، زي ما كتب هوت شورت بالظبط وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع».

وأضافت روبي: «لا يمكن منع أي محجبة من الدخول، ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني.. شكرا».

شروط حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

وأقام عمرو دياب حفلته هو الآخر في الساحل الشمالي، وارتدى شورتا وتي شيرت من اللون الأبيض، وكان من بين شروط الحفل ارتداء الأبيض، ودخول التربون، ولكن لم تمنع الحفلة الهوت شورت.