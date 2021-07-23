سيدة تلجأ للإفتاء: زوجي يريد الطلاق وحالة ابني النفسية سيئة.. والدار تستجيب.. (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ردت دار الفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من زوجة، لديها عدة مشاكل مع زوجها، ويريد الطلاق، ولا يعيشون حياة مستقرة، قائلة ماذا عليها أن تفعل في تلك الحالة مع زوجها ونجلها، ونشرت دار الألإتاء الرد عبر فيديو على موقع «يوتيوب»، وقبل ذلك ردت دار اللإفتاء على السؤال في «لايف»، عبر «فيس بوك».

كيف تحافظ الزوجة على نفسية الطفل من مشكلات الطلاق

وجاء في نص السؤال «ماذا يجب علي أن أفعل للمحافظة على نفسية الطفل، من المشكلات المتكررة مع زوجي وطلبه للطلاق دائما ما عرض الطفل لمشكلات صحية ونفسية كبيرة».

وردت الإفتاء إنه «متعمليش أي حاجة، ولا تاخدي قرار تعمليه دلوقتي، ولازم تهدي وتستغفري الله سبحانه وتعالى، وادعي أن ربنا يفرج عنك تلك المشكلة والأمور تهدى بينك وبين زوجك، ولازم تقعدي وتتكلمي مع جوزك في المشاكل، وتستشيري الأهل والأصدقاء والمقربين للصلاح بينكم».

وأكمل الشيخ حديثه، «ولو مفيش ممكن تلجأي لدار الإفتاء عشان اللجنة ممكن تصلح بينكم، وتقعد معاكم، اهلا وسهلا، ولو مفيش فايدة غير الطلاق وهو مصر يبقى ما باليد حيلة».

ونصحت الإفتاء بضرورة الإكثار من الدعاء والاستغفار لفك الهم والكرب، والبعد عن المشكلات، ولكي يمنحها الله قوة، «ادعي واستغفري واكثري من الاستغفار لأن ربنا سبحانه وتعالى يمنح قوة ويرزقك بها، لازم التوبة والاستغفار عشان ربنا يمتعكم متاعا حسنا، ويعطي كل ذي فضل فضله، ويرسل السماء عليكم ضرارا ويزيد قوة إلى قوتكم، داومي على الاستغفار ليجعل الله لكي من كل هم فرجا، ومن كل كرب مخرجا، ادعي وخليها لله، واللي رابنا رايده هيكون».