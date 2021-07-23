كيفية تكفير الزوجة الزانية عن معصيتها.. الإفتاء: «اكفي على الخبر ماجور»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها عبر خاصية «لايف»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول كيفية تكفير الزوجة عن معصيتها في حالة كانت زانية وهي متزوجة، ونشرت الدار الفيديو كذلك عبر موقع «يوتيوب».

كيفية تكفير الزوجة الزانية عن ذنبها

وجاء في نص السؤال الذي ورد إلى الإفتاء، «كيفية التكفير عن ذنب الزنا، للزوجة المتزوجة، مع الندم على ما حدث منها»، وجاء في رد الإفتاء، «رقم واحد تقول يا رب أنا ندمت وأقلعت عن هذا الذنب، وناوية مرجعلوش تاني أبدا، وتحس بالندم، هي دي التوبة الصادقة».

وأكملت الإفتاء، «تكثر من الأعمال الصالحة، فالحسنات تذهب السيئات، وتستر على نفسها تماما، ولا تخبر أحدا بما حصل منها مطلقا، سيبكم من الشفافية والصراحة، ولازم أقوله ولازم أعرفه عشان الثقل يقل، ولازم أصارحه عشان أنقي ضميري وأشعر أني متخففة، يا عزيزتي أنتي بهذا تفعلين مصيبة وجرم جديد، وبتعرضي نفسك للفضيحة والإذلال، استري على نفسك، واكفي على الخبر ماجور».

وأكدت دار الإفتاء على ضرورة أن تقطع تلك الزوجة علاقتها بالرجل الذي زنت معه، ولا ترجع علاقتها به أبدا.

وترد دار الفتاء المصرية بشكل دوري على الأسئلة والاستفسارات التي ترد إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر موقعها الإلكتروني، وتعيد نشرها من جديد في فيديوهات على يوتيوب ليشاهدها أكبر قدر من المسلمين حول العالم.