الإفتاء توضح حكم عدم غسل الشعر عند الاغتسال من الجنابة

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تخشى العديد من الزوجات تلف شعورهن من الغسل بالماء، بشكل مستمر، خاصة بسبب الاغتسال من الجنابة، ما يدفع البعض للخوف من وضع الماء على الشعر خلال كل اغتسال.

وكانت إحدى السيدات أرسلت سؤالًا للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى ومدير الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، قائلة: «هل يجوز الاكتفاء بمسح الشعر عند الاغتسال من الجنابة لأكثر من مرة؟».

وعلى الفور، أجاب أمين الفتوى، على السؤال، قائلًا:«الغُسل من الجنابة لابد فيه أن يعم الإنسان جسده بالماء، مؤكدا بأنه يجب على كل من الرجل والمرأة أن يصل الماء إلى جميع جسدهم ويدخل فيه فروة الرأس».

واستشهد الشيخ أحمد ممدوح، بحديث وارد عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، فعَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ».. صحيح البخاري.

وأضاف أمين الفتوى ومدير الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، عبر بث مباشر بثه على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بأنه إذا تكرر الجماع يجيب على الرجل والمرأة عند الغسل من الجنابة وأن يقوموا بغسل الشعر في كل مرة وأن المسح لا يكفي.

حكم تأخير غسل الجنابة

وكانت دار الإفتاء المصرية، تحدثت عن حكم تأخير غسل الجنابة، قائلة: «لا يصح شرعًا شيءٌ مما انتشر بين العوام من أن الملائكة تلعن الجنب في كلِّ خطوةٍ، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، أو أن كل شعرة فيه تحتها شيطان، ولا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك ينبغي المسارعة إلى الطهارة من الجنابة ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلًا، وإلا فيستحب له أن يتوضأ إذا أراد معاودة الجماع أو الطعام أو النوم أو الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه، ولا يكون الجنب آثمًا بتأخيره غسلَ الجنابة ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فيأثم لتأخيره الصلاة عن وقتها».