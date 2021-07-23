اسم «ريهام سعيد» يتصدر: واحدة اعتزلت الإعلام وأخرى قتلت زوجها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في أقل من 48 ساعة الماضية، تصدر اسم «ريهام سعيد»، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار العديد من المنشورات والأخبار التي ذكر فيها الاسم، بدأت بالإعلامية الشهيرة ريهام سعيد، وأخبار اعتزالها الإعلام واتجاهها للتمثيل، ولم يمضي الوقت طويلًا إلا وعاد الاسم إلى الصدارة، مرتبطًا هذه المرة بربة منزل أقدمت على قتل زوجها أمام أطفاله، تُدعى «ريهام سعيد» أيضًا.

ويرصد «هن»، في السطور التالية، أسباب تصدر الاسم بمحركات البحث.

ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام

كانت المرة الأولى التي تصدر فيها الاسم محركات البحث، خلال الساعات الماضية، سببه قرار الإعلامية الشهيرة ريهام سعيد، اعتزالها للمهنة.

وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور «انستجرام»: «فكرت كتير قبل ما اكتب البوست ده، أنا اعتزلت التمثيل سنة 2015، لأني حسيت أن صاحب بالين كداب، وأن التمثيل مأثر على مسيرة الخير اللي ابتديتها من سنين طويلة عشان الوقت والمجهود اللي بعمله».

وأضافت الإعلامية الشهيرة: «لكن عشقي للتمثيل اللي هو دراستي ومهنتي الأولى قبل الإعلام رجعت أمثل تاني وأنا لسه في نظر المخرجين والمنتجين مذيعة عايزة تمثل، كنت عارفة أن عشان آخد مكان كممثلة لازم أسيب الإعلام زي مع حفظ الألقاب داليا البحيري وبسمة ودينًا فواد ودينا الشربيني، وغيرهم، بس مكنتش قادرة أسيب رسالتي اللي كانت مهمة أوي وقتها».

وتابعت: «أنا حصل لي مشاكل كتير من المهنة دي بتأثير باطل من السوشال ميديا من منافسين وأعداء بسبب المشاهدة العالية جدا والنجاح أنا تعبت وحسة أني قدمت كل اللي ممكن يتقدم والدولة عاملة اللي عليها ومش محتاجين دور المجتمع المدني في مساعدة الناس، ولكن أنا ليه الشرف أني اشتغلت في المهنة العظيمة دي اللي ليها رسالة سامية وعظيمة وليه الشرف أني كنت إعلامية في أصعب وقت مر على الإعلاميين أيام حكم الإخوان والحمد لله كان لينا موقف واضح وماتغيرش ولا دقيقة».

واستطردت خلال حديثها: «أنا الحمد لله حققت في التمثيل وكل اللي اشتغلته علم مع الناس واشتغلت أعمال كلها قيمة بس بعد ما جالي السكر وشوية مشاكل تانية، قررت أعمل اللي بحبه، أنا بكل أسف بعلن اعتزالي الإعلام تماما وهاركز كممثلة وهاطلب من الدكتور أشرف زكي أنه يساعدني أني أغير الفكرة الموجودة في أذهان المخرجين والمنتجين أني مذيعة».

ريهام سعيد قاتلة زوجها بسبب الخلافات الأسرية

لم ينتهي «ترند» ريهام سعيد، إلا وعاد الاسم يتداول بقوة، بعدما أقدمت ربة منزل تحمل نفس الاسم «ريهام سعيد» على قتل زوجها بطعنة نافذة أمام أطفالهما.

حيث تصدر اسم الزوجة ريهام سعيد واسم زوجها محمد أحمد، محركات البحث، خاصة بعدما تداول الرواد منشور زوجها لها، والذي وصفها من خلاله بـ أعظم انتصاراته واختياراته.

وأكدت المتهمة بقتل زوجها في طوخ، عن تفاصيل الجريمة على مدار 5 ساعات متصلة، أمام النيابة العامة، مؤكدة أنها تزوجت من محمد أحمد، قبل 5 سنوات بعد قصة حب جمعتهما، وكلل الزواج عن إنجابهما طفلين عمرهما 4 سنوات وعام ونصف العام، موضحة أنها طلبت من زوجها الذي يعمل محاسبًا أن يعطيها مصروفًا إضافيًا لمستلزمات العيد، لكن حدثت بينهما مشادة كلامية أمسكت خلالها الزوجة السكين وقتلت زوجها.