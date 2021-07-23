كشفت عن قارئ القرآن الأقرب لقلبها.. 14 تصريحا لـ الزهراء حلمي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرص برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على استضافة الزهراء حلمي، أول فتاة تتلو القرآن أمام رئيس الجمهورية، قارئة القرآن خلال مؤتمر التعاون الإسلامي الأخير، للاحتفال بها خلال حلقة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك من البرنامج.

وخلال هذه الحلقة أطلقت الزهراء حلمي مجموعة من التصريحات تستعرضها «الوطن»، في السطور التالية.

- بدأت حفظ القرآن الكريم بعد وفاة أبويا مباشرة وأنا طفلة كان عندي 3 سنين بس.

- شاركت بمؤتمر التعاون الإسلامي بترشيح من وزارة الأوقاف وخلال خضوعي لامتحانات الثانوية الأزهرية التي أنتهي منها مطلع أغسطس المقبل.

- بعد ترشيحي للمؤتمر كنت مصدومة ومش مصدقة نفسي ولا متخيلة أن ده ممكن يحصل.

- أمي لها فضل كبير أوي عليا وبتعلم منها كل حاجة، وبشكر كل أفراد أسرتي على دعمهم ليا دائما.

- قراء مصر جميعا عظماء لكن الأقرب لقلبي الشيخ مصطفى إسماعيل.

- قلبي كان بيدق بصوت عالي خلال المؤتمر لدرجة كنت خايفة صوت ضربات قلبي يطلع في المايك.

- أول ما رشحوني فتحت المصحف من أول مرة على الآيات اللي قرأتها بالمؤتمر وأنا بحب الآيات دي بالأخص جدا وبقرأها دايما في صلاتي.

- بحلم بزيارة بيت الله الحرام وبشعر دايما إن قلبي عند الكعبة المشرفة.

- بتمنى أدخل كلية صيدلة بعد الثانوية الأزهرية.

- فستان المؤتمر فصلته عند ترزي من دسوق (بمحافظة كفر الشيخ) في 3 أيام.

- فزت بمسابقات كثيرة في القرآن الكريم على مستوى محافظتي، وكمان على مستوى الجمهورية.

- بتعلم حاليا مقامات صوتية وبتدرب على الابتهالات.

- حققت حلم من أحلامي لما قابلت منى الشاذلي.

- مستغربة الشهر ده جدا لأن بيتحقق فيه كثير من الأمنيات اللي بتمناها طول عمري.