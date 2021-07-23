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منها الخل والقهوة.. 7 حيل بسيطة لإزالة الخدوش من أثاث المنزل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعاني الكثير من النساء من وجود بعض الخدوش المزعجة بالأثاث المنزلي، ما قد يسبب الشعور بالإحراج أمام الضيوف ويضطرك إلى الاستغناء عن قطع الأثاث.

لذلك نقدم لكم أفضل 7 طرق وحيل بسيطة تساعدك على إزالة الخدوش من الأثاث، وفقا لما ذكره موقعا "reader digest" و"grainandframe".

- القهوة

اصنعي كوبًا صغيرًا من القهوة، ثم باستخدام قطعة قماش ناعمة امسحي الخدوش بها، ستلاحظين ستختفي هذه الخدوش من الأثاث ذات اللون الداكن.

- زبدة الفول السوداني

تعتبر زبدة الفول السوداني علاجًا جيدًا لإصلاح للخشب التالف، فقط افركي القليل منها على الأثاث، واتركيها لمدة ساعة.

- الفازلين

ضعي الفازلين على الخدش واتركيه طوال الليل، ثم امسحيه في الصباح باستخدام قطعة قماش نظيفة، قد تساعد هذه الطريقة على جعل أثاث منزلك أكثر لامعا وخاليا من الخدوش.

- المايونيز

استخدمي المايونيز لعلاج الخشب المتشقق، عن طريق ضعي القليل من المايونيز لمدة 2- 3 أيام، حيث تساهم الزيوت الموجودة في المايونيز على انتفاخ الأخشاب وبالتالي ستختفي الخدوش.

- ملمع الأحذية

يمكنك استخدام ملمع الأحذية باللون البني أو الأسود حسب لون الأثاث الخاص بك، واملئي به الخدوش أو الجروح الصغيرة في الأثاث، واتركيها حتى تجف.

- الجوز

يعد الجوز من الطرق المثالية لإصلاح الأخشاب التالفة، فقط افركي نواة الجوز على الخدش، أو ضعي القليل من زيت الجوز بقطعة قماش ناعمة.

- الخل الأبيض

امزجي القليل من الخل الأبيض مع زيت الزيتون في وعاء واخلطهم جيدًا، ثم اغمسي قطعة قماش ناعمة في الخليط، وامسحي بها الأثاث بطريقة دائرية، ستلاحظين أن الخدوش ستختفي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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