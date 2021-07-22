طريقة عمل الحواوشي.. بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الحواوشي من الأكلات المفضلة لدى البعض باختلاف طرق إعداده، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الحواوشي على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج «أميرة في المطبخ» على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل الحواوشي

المكونات

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

ربع كوب بهارات حواوشي.

عيش بلدي صغير.

كيلو لحمة مفرومة.

نصف كوب بقدونس مفروم.

نصف كوب فلفل رومي مفروم.

2 فصوص ثوم مفروم.

نصف كوب بصل مفروم مصفي.

طماطم مفرومة.

طريقة تحضير الحواوشي بالخطوات

يضاف الثوم ملح و فلفل أسود والزيت والفلفل الحامى والخل وعصير الليمون والبصل وبهارات حواوشي والفلفل الرومي.

تضاف الطماطم المفرومة والبقدونس المفروم على اللحمه المفرومة ثم يتم وضعهم في العيش البلدي المفتوح.

تضاف رشة زيت على العيش ثم يسوى بالفرن.

طريقة عمل الحواوشي بالجبنة الرومي

سمن.

بصل مبشور.

فلفل رومي مقطع مكعبات صغيرة الحجم.

فلفل حار شرائح رفيعة.

لحمة مفرومة.

ملح وفلفل.

قرفة وزنجبيل بودر.

بقدونس مفروم.

نصف كوب جبنة رومي مبشورة.

1 كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.

خبز بلدي.

طريقة عمل الحواوشي بالجبنة الرومي بالخطوات

في مقلاة على النار نضع ملعقة كبيرة من السمن ونضع عليها البصل المبشور وتشويحه ثم نضع عليه الفلفل الرومي والحار وتشويحهم.

في مقلاة أخرى على النار نضع ملعقة من السمن واللحمة المفرومة وتشويحها على النار حتى يتغير لونها، وتتبل بالملح والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل.

بعد أن تستوى اللحم نضع عليها البصل والفلفل وتقلب سويا وترفع من على النار ثم يضاف البقدونس المفروم والجبنة الرومي المبشورة والجبنة الموتزاريلا.

يفتح الخبز البلدي ويوضع داخله حشوة اللحمة المفرومة.

طريقة مختلفة.. عمل الحواوشى بالجبنة الموتزاريلا

المكونات

3 كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة سمنه.

رشة ملح.

رشة سكر.

ماء للعجن.

الحشو

لحمة مفرومة.

بصل مبشور.

سمنه.

فلفل حار.

قرفة ناعمة.

زنجبيل بودة.

ملح.

فلفل أسود.

جبنة موتزاريلا.

عمل الحواوشى بالجبنة الموتزاريلا بالخطوات

يخلط الدقيق والسكر والملح ثم تضاف السمنة والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

تقطع العجينة كرات وسط وتترك لترتاح

الحشو

تخلط اللحمة المفرومة مع البصل المبشور والفلفل الرومى والحار المفرومين والقرفة والزنجبيل والملح والفلفل الأسود

تضاف الجبنة الموتزاريلا ويقلب الخليط ثم تفرد العجينة جيداً بالنشابة فى شكل دائرى

يضاف الخليط على نصف العجينة ثم تغلق العجينة على الحشو وتغلق الأطراف جيداً

تدهن صينية بالسمنة ويوضع الحواوشى بها ثم يدهن جيداً بالسمنة ويوضع فى الفرن حتى تمام النضج