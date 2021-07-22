تفاصيل جديدة حول مرض ياسمين عبد العزيز.. دكتور نساء وتوليد: العلاج في الحمل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تفاصيل جديدة كشف عنها الدكتور ماهر عمران، أستاذ النساء والتوليد في كلية الطب بجامعة عين شمس، عن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، إذ كشف أنها تعاني من «بطانة الرحم المهاجرة»، فهو المرض الأساسي الذي تعاني منه.

وذكر «عمران» في تدوينه له عبر صفحته على «فيس بوك» أن «التاريخ المرضي الجراحي للفنانة ياسمين عبد العزيز، ينطوي على موانع مطلقة لاستعمال المنظار الجراحي، وبالفعل كانت العملية جراحة مفتوحة، أجراها فريق الجراحة المكون من طبيبها الخاص منذ حملها الأول».

وتابع: «جرى إزالة كيس به تجمع دموي كبير الحجم من على كل من المبيضين، احتوى كل منهما على ما يقل عن نصف لتر من الدم الكثيف، الذي يتراكم على مدى سنوات بفعل مرض بطانة الرحم المنتبذة بالمبيض، أو كما يقال (البطانة المهاجرة) وكل من يعمل في تخصص أمراض النساء، من الممكن أن يتصور مدى تعقيدات الحقل الجراحي في حالات تكرار التدخل الجراحي، ولا سيما مع هذا المرض اللعين الذي تكون جراحاته أحيانًا أشد قسوة من جراحات الأورام الخبيثة».

بطانة الرحم المهاجرة

ومن جانبه شرح الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني، أن بطانة الرحم هو النسيج الموجود داخل الرحم، ومع كل شهر تجري عملية إدخالها وخروجها بشكل طبيعي لنزول الدورة الشهرية، لكن في حالة تواجدها في أماكن أخرى مثل المبايض أو قناة الفالوب أو الأمعاء هي ما تؤدي إلى المشاكل الصحية الصعبة.

وأوضح «حسن» في حديثه لـ«هن» أن الأعراض المصاحبة لبطانة الرحم المهاجرة بالنسبة للفتاة تكون متمثلة في الآلام قبل مجيء الدورة الشهرية، وأثناء وجودها تتزايد الآلام بشدة، أما بعد الدورة الشهرية يقل الآلم لكنه يزال موجودا.

أما بالنسبة للمرأة المتزوجة التي تعاني من بطانة الرحم المهاجرة تكون الأعراض تأخر الإنجاب إذ إنها تؤثر على جودة المبايض والتبويض، ووجود آلام أثناء العلاقة الزوجية، كما أن المرأة أو الفتاة ربما تصاب بها دون أي أسباب واضحة.

واستطرد «حسن» أن التشخيص يكون من خلال عمل المنظار أو السونار الذي يوضح وجود أكياس على المبايض مليئة بالدم وهي ما تسمى غالبًا بـ«أكياس الشيكولاتة»، أما عن علاجها يكون من خلال تناول المسكنات التي تضيع نمو البطانة المهاجرة، وبالنسبة للمرأة المتزوجة يكون الحل في الحمل «الست المتجوزة اللي بتعاني من بطانة الرحم المهاجرة لازم تحمل على طول، لأن حملها صعب ولأن الحمل كمان مش بيخلي الدورة الشهرية تيجي 9 شهور ودا اللي بيخلي البطانة دي تروح».