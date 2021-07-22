بعد أن أقنعت أهلها بالفن.. صولا عمران تعتزل الغناء بعد حفلها بالساحل الشمالي: مش قادرة أكمل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأت المطربة الشابة صولا عمران ، جمهورها ومتابعيها بإعلانها اعتزال الغناء، بعد طلبها من الجمهور اقتراح أماكن لبيع الأثاث المنزلي، وكانت صولا حققت نجاحا خلال الفترة الماضية خاصة أغنيتها «أبو أحمد خدني الكوافير» التي حازت على إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

بعد ساعات من انتهاء حفلها الغنائي الذي أحيته بالساحل الشمالي، صدمت الفنانة جمهورها بمنشور عبر حسابها الشخصي بإنستجرام حيث دونت «ستوري» قالت فيها: «أنا قررت اعتزل أنا آسفة مش هقدر أكمل» ولم تكشف عن سبب قرارها المفاجئ لجمهورها.

وبرز اسم المغنية الشابة صولا عمر، قبل أشهر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن طرحت أغنيتها «أبو أحمد خدني الكوافير» وهي من إنتاج شركة «conga studios» وحققت الأغنية أكثر من 7 ملايين مشاهدة منذ أن قررت الشركة طرحها على القناة الرسمية لها بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث تم طرح جزء من الأغنية قبل عيد الفطر الماضي 2021، الأمر الذي تسبب في انتشارها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولها إلى كوميكس نظرًا لما احتوت عليه الأغنية من كلمات.

وكشفت صولا عمران خلال حديثها السابق لـ«هن» عن أن أغنيتها تناولت أكثر من جانب اجتماعي وفكرة، منها قضية «Gold digger» أو الفتاة التي تبحث عن المال ومطالبها المادية وهي ترجمة أيضًا لحالة وقضية اجتماعية، بجانب أن كلمات الأغنية تلقي الضوء على السيدات اللواتي يبحثن عن «الفلوس والدلع» بأكثر من طريقة.

وتابعت صاحبة أغنية أبو أحمد قائلة: «في البداية رفض أهلى دخولي في الوسط الفني كأي فنان في بدايته رغم أن والدي يعشق الفن بشدة ويمتلك شقيقي أيضًا موهبة الغناء لكنه لم يقدم شيئا إلى الآن».