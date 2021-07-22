ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير أمام البحر.. ومتابعون: «جورجينا العرب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تألقت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث جلسة تصوير من أمام البحر، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وانهالت تعليقات متابعيها على الصورة، وجاءت أبرزها «جورجينا فرع العرب»، «أجمل فنانة»، «جميلة».

قصة تقليد ياسمين صبري لجورجينا صديقة رونالدو

كانت الفنانة ياسمين صبري، قد ظهرت في عدة صور مثل عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا، صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، مما دفع رواد السوشيال ميديا إلى تشبيهها بجورجينا بسبب الإطلالات المشابهة.

وأصبح الثنائي حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فتارة تتصدر ياسمين صبري بـ«لوك» يشبه جورجينا، وتارة أخرى تتصدر جورجينا بنفس لوك ياسمين صبري.

وبسبب تعدد ظهور الفنانة ياسمين صبري، بطريقة تتشابه مع عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا، تفاعل الجمهور معها، وأطلقوا عليها لقب «جورجينا الغلابة».

ياسمين صبري ترتدي ساعة يتخطى سعرها مليون جنيه

كانت ياسمين صبري، خطفت الأنظار بجلسة تصوير ظهرت فيها مرتدية ساعة تخطى سعرها مليون جنيه، مرتدية ملابس كاجوال.

ياسمين صبري تتصدر التريند

تصدرت الفنانة ياسمين صبري تريند «جوجل» خلال الأيام الماضية، بعدما نشرت عددا من الصور لها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية، وشبهها الجمهور بالفنانة نادين نجيم.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور إطلالتها عقب نشرها، مرتدية فستانا أبيض اللون شفاف، ممسكة في يدها قبعة، معلقة على الصور «ممتنة للأبد»، وأثارت الصورة إعجاب متابعيها، وجاء من أبرز التعليقات: «منورة الدنيا كلها، للوهلة الأولى فكرتك نادين نجيم صرنا ما نفرق بينكم».

ولم تكن هذه المرة الأولى التي شبهها الجمهور بالفنانة نادين نجيم، إذ ظهرت قبل ذلك وهي مرتدية فستان أصفر، مع وضع مكياج سموكي أظهر لون بشرتها أغمق من الطبيعي، مما آثار تعليقات متابعيها على إطلالتها.