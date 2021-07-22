للفتاة.. 6 أمور مهمة يجب معرفتها قبل إجراء الليزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_شيماء مرسي

إزالة الشعر بالليزر أصبحت فكرة رائعة لتوفير الوقت والمال وتسهيل الحياة، ولكن هناك عدة أمور يجب معرفتها قبل إجراء الليزر، كما أوضحت أخصائية الجلدية الدكتورة آية فؤاد عبر صفحتها على "فيسبوك"، وهي كالتالي:

1- لا بد من الشعور بالإحساس بالألم، خصوصا حول الأنف والخدين ومنطقة البكيني، وذلك لأن الجلد رقيق جدا في هذه المناطق.

2- يمكن استخدام كريمات موضعية مخدرة قبل إجراء جلسة إزالة الشعر بالليزر.

3- يجب عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس قبل وبعد الجلسات.

4- تجنب الذهاب إلى الجيم والساونا والاستحمام بالماء الساخن بعد الجلسات، نظرا لأن حرارة الليزر تظل في الجسم بعد الجلسات لمدة ٢٤ ساعة ومع الحرارة الزائدة تصبح بشرتك بيئة خاصة لنمو البكتيريا وبالتالي حدوث الالتهابات.

5- يجب الذهاب لأخصائي الجلدية للفحص أولا لمعرفة نوع بشرتك وأنواع الليزر المناسب لها.

6- تتمثل فائدة الليزر في منع تكوين الحبوب التي تؤدي إلى الإصابة بجلد الدجاج.