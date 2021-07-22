هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت ثمرتين من الموز يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعد الموز من الفواكه المفضلة والمحببة لدي الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقه اللذيذ، واحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم.

لكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت ثمرتين من الموز يوميا؟.. هذا ما نوضحه لكم وفق ما ذكر موقع "eatthis".

- تدعيم صحة الأمعاء:

وفقًا لمراجعة دراسة أجريت عام 2017 في نشرة التغذية، يحتوي الموز على نشا مقاوم، والذي يعمل على زيادة إنتاج الأحماض الدهنية الضرورية لصحة الأمعاء.

- إنقاص الوزن:

يمكن أن يساعد تناول ثمرتين من الموز يوميًا في إنقاص الوزن، نظرا لأنه غنية بالألياف والبروتين، وبالتالي ما يبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

- الحفاظ على صحة البشرة:

بسبب الفيتامينات والمعادن الموجودة في الموز، وخاصة المنجنيز الذي يعزز مستويات الكولاجين، ويعالج حب الشباب والتجاعيد وجفاف الجلد.

- تحسين مستوى الطاقة:

خاصة عند تناوله قبل التمرين أو بعده، يمكن أن يكون الموز مفيدًا في زيادة مستويات الطاقة لديك، ومنعك من الشعور بالإرهاق طوال اليوم.

- تعزيز صحة القلب:

يشتهر الموز باحتوائه على البوتاسيوم، لذا فإن استهلاكه يوميًا يمكن أن يعزز صحة القلب، والذي غالبًا ما يكون له تأثير مباشر على التحكم في ضغط الدم, بالإضافة إلى ذلك، أن النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 27٪، لذلك حان الوقت لإضافة هذه الفاكهة المفضلة إلى روتينك اليومي.

- الحفاظ على صحة العين:

وفقًا للمعهد الوطني للصحة، يحتوي الموز على فيتامين أ ، الذي يساعد في الحفاظ على الرؤية الطبيعية، وتحسين الرؤية في الليل.