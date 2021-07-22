7 طرق يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يبحث الكثير من الأشخاص اللذين يعانون من زيادة الوزن عن أبسط الطرق لإنقاص الوزن والتخلص من دهون البطن، لكن ماذا لو كان بإمكاننا تحقيق النتائج نفسها أثناء النوم؟

لذا نقدم لكم 7 عادات وطرق مذهلة لإنقاص وزنك الزائد بشكل أكثر فعالية أثناء النوم، وذلك وفق ما نشر موقع "brightside".

1. النوم عارياً

يساعد النوم عارياً في الحفاظ على جسمك باردًا، وتسريع عملية حرق الدهون في الجسم، حيث إن برودة الجسم يزيد من الدهون الجيدة في الجسم، مما يساعد في حرق السعرات الحرارية.

2. خفض درجة الحرارة

النوم في البرد الخفيف يعزز فعالية تخزين للأنسجة الدهنية البنية التي تساهم على حرق الدهون المخزنة في البطن، وبالتالي الحفاظ على دفء أجسامنا دافئة، وأظهرت دراسة نُشرت في المجلة الطبية، أن الأشخاص الذين ينامون في غرف تبلغ درجة حرارتها حوالي 66 درجة يحرقون 75 سعرًا حراريًا أكثر من أولئك الذين ينامون في غرف أكثر دفئًا.

3. إغلاق الأجهزة الإلكترونية في غرفة النوم

وجدت الأبحاث التي أجريت في جامعة هارفارد، أن الضوء الأزرق قصير الموجة المنبعث من الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، يمنع الجسم من إنتاج هرمون الميلاتونين الذي يساهم على النوم.

وأفادت دراسة أخرى أجراها باحثون مقرهم سنغافورة، أن ساعات طويلة من مشاهدة التلفزيون تسببت في ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية (المرتبطة بمرض السكري) وانخفاض مستويات الأديبونكتين (وهو بروتين ينظم مستويات الجلوكوز وانهيار الأحماض الدهنية) في الجسم.

5. تجنب ممارسة الرياضة قبل النوم

تعمل التمارين الرياضية على إيقاظ أجسامنا، ما يجعل من الصعب الحصول على نوم جيد ليلاً، لذا من الأفضل تحديد موعدًا لتمارينك في الصباح، سوف يوقظ جسدك ويبقيك نشيطًا طوال اليوم، ولكن إذا كنت لا تستطيع ممارسة الرياضة في الصباح لسبب ما، فافعل ذلك قبل النوم بـ 4 ساعات على الأقل.

6. حدد لنفسك موعدا للنوم

ندرك جميعًا أن الحصول على قدر كاف من النوم أمر بالغ الأهمية لصحتنا، ومع ذلك ، فإن مشاهدة الأفلام، وتصفح الهواتف المحمولة تعيق الحصول على نوم عميق، لذا إن الالتزام بعدد صحي من ساعات النوم كل ليلة (7-8 ساعات)، يساعد الجسم على حرق المزيد من الدهون.

ووجدت دراسة أجرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن الأشخاص الذين يتمتعون براحة جيدة يحرقون سعرات حرارية أكثر بنسبة 20٪ بعد تناول الطعام مقارنة بأولئك الذين حصلوا على نوم أقل.

6. تناول وجبات عشاء صغيرة

تجنب تناول وجبات كبيرة في الليل وامتنع عن ذلك قبل النوم مباشرة، حيث أثناء النوم العميق، يفرز الدماغ هرمون النمو، لذا إذا كنت تأكل في وقت متأخر من الليل، فإن هرمون النمو يخزن الطعام في نظامك على شكل دهون بدلاً من الوقود.

7. شرب مشروب غني بالبروتينات قبل النوم

سيكون من الجيد أن تتناول مشروبا يحتوي على حوالي 30 جراماً من البروتين قبل الذهاب إلى النوم، وأثبتت الأبحاث أنه يضاعف عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم أثناء النوم، حيث يساعد البروتين أيضاً في ترميم العضلات، وكلما زادت كتلة عضلاتك، زادت السعرات الحرارية التي تحرقها ليلاً.