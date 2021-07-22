نصائح تجعل أظافرك تنمو بشكل أسرع؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 يوليو 2021 10:49 مساءً - إن معرفة كيفية جعل أظافرك تنمو بشكل أسرع يتطلب الوقت والصبر وبعض التغييرات في نمط الحياة، وفي بعض الحالات، بعض المنتجات الرئيسية.

رطّبي أظافرك

رطّبي أظافرك

أنت على دراية بالفعل أن بشرتك تستفيد من الترطيب الروتيني اليومي، لكن الأظافر تتطلب الترطيب أيضاً. إذ تصبح جافة وهشة عندما تفتقر إلى الرطوبة. بدون ترطيب مناسب من اللوشن أو الزيت، تصبح أكثرعرضة للتكسر. العديد من الأسباب يمكن أن تجرد أظافرك من الرطوبة، ولكن السبب الشائع هو غسل اليدين وتجفيفهما عدة مرات في اليوم، واستخدام المنظفات المنزلية ومزيل طلاء الأظافر بشكل متكرر.لهذا احتفظي بغسول لليدين مرطّب مع كريم ترطيب تضعينه وقت الحاجة.

تجنبي استخدام أظافرك كأدوات

تجنبي استخدام أظافرك كأدوات

ارفعي يدك إذا كنت قد استخدمت أظافرك لفتح شيء ما أو التقاط شيء ما. كثيرات منا مذنبات باستخدام أظافرنا كأدوات مؤقتة، ولكن إذا كان هدفك تطويل أظافرك، فهذا أمر ممنوع.

حماية أظافرك أثناء الأعمال المنزلية: عند قيامك بأمور التنظيف والأعمال المنزلية، ضعي في اعتبارك ارتداء القفازات الذي يمكن أن يساعدك عند غسل الأطباق في حماية أظافرك ومنعها من التكسّر.

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افحصي نظامك الغذائي

افحصي نظامك الغذائي

على الرغم من أننا قد لا نفكر في الرابط بين نظامنا الغذائي وصحة الأظافر، فإن ما نأكله هو عامل مساهم محتمل في ما إذا كانت أظافرنا تنمو بشكل أسرع وأقوى. النظام الغذائي السيئ يساهم بالتأكيد في حصولك على أظافر غير صحية. ركزي على الفواكه والخضروات الكاملة والفطر والخضروات الورقية والدهون الصحية من خلال البيض واللحوم الخالية من الدهون والسلمون.

مكملات الأظافر

مكملات الأظافر

يمكنك منح أظافرك المزيد من التغذية باستخدام مكمل الأظافر. يعتبر أخذ جرعة يومية من البيوتين تساعد على تقوية الأظافر وكذلك تعزيز نموها.

حافظي على أظافر مرتبة

حافظي على أظافر مرتبة



إن تقليم الأظافر بشكل غير صحيح يمكن أن يتسبب في كسرها بسهولة. كأن تكون مسننة أو غير محدّدة ومبرودة ما يجعلها رقيقة جداً.

ضعي في اعتبارك استخدام جل مناكير

ضعي في اعتبارك استخدام جل مناكير

هناك جدل مستمر حول ما إذا كانت عمليات تجميل الأظافر جيدة أم ضارة لأظافرك، ولكن إعطاء الأولوية لطلاء الجل المغذي يبدو أنه يساعد على بقاء الأظافر طويلة فهو يخلق طبقة واقية فوق أظافرك الطبيعية ومع ذلك، يجب أن تتم إزالته بشكل صحيح بواسطة محترف. يمكن أن يكون إزالته في المنزل ضارًا للغاية.

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