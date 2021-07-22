زبدة المورومورو مرطّب ثوري في عالم الجمال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 يوليو 2021 10:49 مساءً - هل تعلمين أن ترطيب بشرتك وهي مبللة - مباشرة بعد الاستحمام - هو أفضل طريقة للحفاظ على ترطيبها بشكل كافٍ طوال اليوم؟ وذلك لأن الرطوبة تساعد في الاحتفاظ بالمكونات الأساسية للمرطب الذي تختارينه. بالطبع، ليست كل المرطبات مصنوعة بشكل متساوٍ. بينما قد تعتقدي أن جميع كريمات الجسم مرطبة تماماً مثل منافسيها، لكن الأفضل هي تلك التي تحتوي على مرطبات مثل زبدة المورمورو ،فما هي وكيف تعمل؟.

زبدة المورومورو Murumuru Butter

زبدة المورومورو

بالطبع أنت تعرفين زبدة الشيا وزيت جوز الهند وزبدة الكاكاو التي عادة ما تحظى بطلب كبير من النساء، ولكن إذا نظرت إلى بعض الكريمات الأعلى تصنيفًا في السوق، ستلاحظين أن المورومورو موجود.

ما هي زبدة المورومورو؟

تُشتق زبدة المورومورو من جوز المورومورو، الذي يسقط من أستروكاريوم مورومورو، وهي شجرة نخيل توجد في الأمازون. هي زبدة غنية بالأحماض الدهنية، بما في ذلك حمض اللوريك وحمض الميريستيك، مما يساعد على دعم حاجز الجلد الطبيعي ومنع فقدان الرطوبة. بفضل طبيعتها التي تحبس الرطوبة، فإن زبدة المورمورو مفيدة جداً للبشرة والشعر الجاف.

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فوائد زبدة المورومورو للبشرة:

زبدة المورومورو للبشرة

عندما يتعلق الأمر بالزبدة والزيوت في العناية بالبشرة، فإنها تميل إلى أن تسد المسام. هذا هو السبب في أن زبدة المورمورو هي مكون رائع بشكل خاص، فهي ليست مثل زيت جوز الهند أو الأنواع الأخرى، مما يسمح له بترطيب أنواع البشرة الجافة والحساسة والعادية بشكل مناسب دون التسبب في حدوث تهيج للبثور. علاوة على ذلك، فإنه بفضل طبيعتها المضادة للالتهابات، يمكن أن تكون زبدة المورمورو مفيدة للغاية لمن يعانون من الإكزيما أو غيرها من حالات ضعف حاجز الجلد، لأنها تساعد على إصلاح الحاجز وحبس الرطوبة.

كيفية استخدامها

نظراً لأن زبدة المورمورو عبارة عن مرطب في جوهرها ، فأنت تريدين التأكد من أنك تقومين بتطبيقها بشكل صحيح للحصول على أفضل النتائج. كما هو الحال مع العديد من كريمات الترطيب، من الأفضل وضعها بعد الخروج من الحمام وتجفيف الجلد بلطف. هذا لأن زبدة المورمورو تساعد على حبس الرطوبة فيها.

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