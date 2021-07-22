هذا ما يحدث لجسمك.. هل يمكن تناول الحليب بعد انتهاء صلاحيته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

هل ذهبت ذات مرة لتناول بضع رشفات من الحليب البارد قبل النوم، وبعد لحظات قليلة، أدركت أنه تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية؟

في إطار ذلك، نستعرض لكم كيف يمكنك تناول الحليب بعد انتهاء صلاحيته، وماذا يحدث لجسمك عند تناوله بعد فاسده وتغير لونه ومذاقه، وفق ما ذكر موقع "thelist".

تشير منظمة Eat by Date، وهي منظمة تطلع المستهلكين على مدة صلاحية الطعام، إلى أن الحليب يستمر من 5 إلى 7 أيام بعد نهاية صلاحية، كما يمكن أن يستمر الخالي من الدسم واللاكتوز لمدة تصل إلى 10 أيام، فقط تأكد من تخزينه في الثلاجة ووضعه على الرف بدلاً من الباب.

هل يمكن أن يؤثر شرب الحليب منتهي الصلاحية على الجهاز الهضمي؟

مثل معظم الأطعمة، يفسد الحليب ومنتجات الألبان الأخرى عاجلاً أم آجلاً، وعندما يحدث ذلك، فإنها تتطور إلى رائحة أو طعم حامض، قد تلاحظ أيضًا تغييرات في لونه وملمسه بشكل عام، وبالتالي قد يسبب الفاسد الانتفاخ، والإسهال، وآلام المعدة، ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

ولكن من المحتمل أن يكون الحليب منتهي الصلاحية آمنًا للاستهلاك، اعتمادًا على كيفية تخزينه، وبشرط عدم ظهور تلك العلامات السابقة.

ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تقضي البسترة على البكتيريا الضارة، مما يساعد على إطالة العمر الافتراضي للطعام، ومع ذلك، فإنه لا يقتل جميع مسببات الأمراض.

وحسب دراسة نشرت عام 2018 في مجلة Dairy Science، يمكن أن تتكاثر أي كائنات دقيقة في الحليب، وتسبب التسمم الغذائي (خاصة عندما لا يتم تخزين الحليب بشكل صحيح).

ويقول أيضا مركز السموم في ولاية ميسوري الأمريكية، إنه من غير المرجح أن تسبب رشفة صغيرة من الحليب الفاسد أي ضرر، ولكن إذا كنت تشرب كمية أكبر، فقد تعاني من اضطرابات في الجهاز الهضمي.

وعادة ما تهدأ هذه الأعراض في غضون 12 إلى 24 ساعة، لذا ينصح مركز السموم بعدم تناول الأدوية المضادة للإسهال، لأنها قد تمنع جسمك من القضاء على البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي، وبدلاً من ذلك، يجب أن تشرب كميات صغيرة من السوائل مع السكر للبقاء رطبًا، ومع استمرار الأعراض يجب الذهاب إلى الطبيب المختص.