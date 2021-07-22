إطلالات اليوم: هيفاء وهبي متألقة.. وهنا الزاهد تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_ هيفاء وهبي:

طلت الفنانة هيفاء وهبي بفستان باللونين الكاشمير والأبيض، كت بدون أكمام، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

_ميرهان حسين:

ارتدت الفنانة ميرهان حسين فستان باللون الأبيض، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

_هنا الزاهد:

ظهرت الفنانة هنا الزاهد بتوب باللون الأسود، مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

_مايا دياب:

تألقت الفنانة مايا دياب ببدلة باللون الأبيض، مزودة بأكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

_دينا فؤاد:

ارتدت الفنانة دينا فؤاد فستان باللون الأسود، مزود بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة ذيل الحصان.