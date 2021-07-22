10 أمور تحدث لجسمك إذا بدأت في تناول زيت السمك "أوميجا 3" يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتبر زيت السمك أحد أكثر المكملات الغذائية شيوعًا، حيث إنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي ضرورية جدًا لصحة الجسم، إذ يساعد في إنقاص الوزن، وتدعيم صحة القلب، فضلا عن خفض ضغط الدم.

فيما يلي، نذكر لكم 10 فوائد صحية يمكن أن تحدث لك إذا بدأت في تناول زيت السمك يوميا، وفق ما جاء في موقع "healthline" المعني بالصحة.

1. يدعم صحة القلب

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون زيت السمك لديهم معدلات أقل بكثير من الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى زيادة مستويات الكوليسترول الجيد، ومنع اللويحات التي تسبب تصلب الشرايين.

2. خفض ضغط الدم

كما يساعد تناوله أيضا في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة.

3. علاج بعض الاضطرابات العقلية

يتكون دماغك من حوالي 60٪ من الدهون، ومعظمها عبارة عن أحماض أوميجا 3، وأشارت الأبحاث تشير إلى أن مكملات زيت السمك يمكن أن تمنع ظهور بعض الاضطرابات النفسية أو تحسن أعراضها.

بالإضافة إلى ذلك، قد يقلل تناول زيت السمك من بعض أعراض الفصام والاضطراب ثنائي القطب.

4. إنقاص الوزن

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول مكملات زيت السمك بجانب النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة، يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.

5. الحفاظ على صحة العين

علاوة على ذلك، تبدأ صحة العين في التدهور مع تقدم العمر، مما قد يؤدي إلى الضمور البقعي المرتبط بالعمر، ويرتبط زيت السمك لمدة 19 أسبوعًا بتحسين الرؤية.

6. تقليل الالتهابات

نظرًا لأن زيت السمك له خصائص مضادة للالتهابات، فقد يساهم في علاج الحالات التي تنطوي على التهاب مزمن.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تقلل مكملات زيت السمك بشكل كبير من آلام المفاصل لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

7. تعزيز صحة الجلد

يمكن أن تتدهور صحة الجلد، بسبب الشيخوخة أو بعد التعرض المفرط للشمس، لذا استهلاكه يمكن أن يعالج العديد من الاضطرابات الجلدية، بما في ذلك الصدفية والتهاب الجلد.

8. يقلل من نسبة الدهون في الكبد

يمكن أن تحسن مكملات زيت السمك وظائف الكبد والالتهابات، مما قد يساعد في تقليل أعراض NAFLD وكمية الدهون في الكبد.

9. تحسين أعراض الاكتئاب

تشير الدراسات إلى أن زيت السمك ومكملات أوميجا 3 قد تحسن أعراض الاكتئاب.

10. منع أعراض التدهور العقلي

مع تقدمك في العمر، تتباطأ وظائف دماغك، ويزداد خطر إصابتك بمرض ألزهايمر، لذا فقد أظهرت بعض الدراسات أن زيت السمك، قد يحسن الذاكرة لدى كبار السن.