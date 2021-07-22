هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟.. تجنب هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

للنظام الغذائي تأثير كبير على ضغط الدم، حيث يمكن للأطعمة المالحة والسكرية والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة أن تزيد من ضغط الدم، لذلك يمكن أن يساعدك تجنبها في الحصول على ضغط دم صحي والحفاظ عليه.

وهنا نستعرض لكم أبرز الأطعمة التي يجب ألا تأكلها أبدًا إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وفق ما أوضح موقعا "healthline" و"medicalnewstoday".

1- ملح الطعام

يحتوي ملح الطعام على حوالي 40٪ صوديوم، لذا توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول ما لا يزيد عن 2300 ملليجرام من الصوديوم، أي ما يعادل 1 ملعقة صغيرة كل يوم.

2- الأطعمة السكرية

تشير دراسة أجريت عام 2014 إلى أن الأطعمة السكرية قد ترفع من ضغط الدم أكثر من الملح، نظرا لاحتوائها على شراب الذرة عالي الفركتوز.

لذا يجب على الشخص التحقق من الملصقات الموجودة على هذه الأطعمة، للتأكد من اختيار المنتجات الخالية من شراب الذرة عالي الفركتوز.

3- اللحوم الحمراء

يمكن أن ترفع اللحوم الحمراء من ضغط الدم، كما يمكن أن تؤدي عملية استقلاب اللحوم الحمراء في الجسم أيضًا إلى إطلاق مركبات ترفع ضغط الدم بشكل أكبر.

لذلك يجب الحد من اللحوم الحمراء قدر الإمكان أو اختيار قطع أصغر حجمًا، لأن كلما زاد احمرار لون اللحم، زادت احتمالية زيادة مستويات ضغط الدم.

4- الأطعمة المصنعة والمعبأة

تحتوي الأطعمة المعبأة على مستويات عالية من الصوديوم، لذا ينصح بتجنب هذه الأطعمة قدر الإمكان أو التحقق من الملصقات الغذائية، واختيار المنتجات التي تحتوي على نسبة منخفضة نسبيًا من الصوديوم.

5- المخللات

كلما طالت مدة بقاء المخللات في التعليب، زادت كمية الصوديوم التي تلتقطها، حيث يحتوي برطمان خيار مخلل صغير على 447 مجم من الصوديوم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

6- المشروبات السكرية

إن شرب الكثير من المشروبات المحلاة بالسكر قد يرفع ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك, تحتوي العديد من المشروبات السكرية أيضًا على مادة الكافيين، والتي يمكن أن ترفع ضغط الدم بشكل أكبر.

7- الحساء المعلب

يحتوي الحساء المعلب على نسبة عالية من الصوديوم، ما قد يعزز من ارتفاع ضغط الدم.

8- منتجات الطماطم المعلبة

تحتوي معظم صلصات الطماطم المعلبة وصلصات المكرونة على نسبة عالية من الصوديوم، هذا يعني أنها يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم.

لخفض ضغط الدم، يمكنك استخدم الطماطم الطازجة الغنية بمضادات الأكسدة التي تسمى اللايكوبين.