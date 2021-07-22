إطلالات فاليري أبو شقرا في فترة الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 يوليو 2021 07:34 مساءً - بنعومتها ورقيّ إطلالاتها، استطاعت الممثلة الشابة فاليري أبو شقرا أن تلف أنظار متابعيها ولا سيما في الشهور الأخيرة التي تألقت بها في فترة حملها.

وفي جولة على حساب فاليري على انستغرام، اخترنا لك بعض إطلالات الحمل التي عكست ذوقها البسيط والأنيق في الوقت نفسه.



الأسود الأنيق

الصورة من حسابها على انستغرام



في هذه الإطلالة اختارت فاليري فستاناً أسود بأكمام طويلة وقصّة ضيّقة، يتميّز بتفاوت طوله حيث يأتي قصيراً من الأمام وطويلاً من الخلف، ونسّقت معه حقيبة من الجلد الأسود من علامة بولغري Bulgari. إذا كنت حاملاً وتبحثين عن إطلالة أنيقة ومريحة للذهاب إلى مناسبة ما، فإن هذا الفستان خيار جيد لك.

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فستان عصري

الصورة من حسابها على انستغرام



في بداية حملها، ظهرت فاليري بفستان قصير باللون البيج المموّج بخطوط بيضاء، وانتعلت معه حذاء رياضياً باللون البيج أيضاً. ونسّقت حقيبة من علامة بولغري Bulgari . هي إطلالة عملية لكل يوم، يمكنك أن تختاريها في مختلف المناسبات، تمنحك شعوراً بالانتعاش والراحة طوال النهار.



إطلالة بالصوف الناعم

الصورة من حسابها على انستغرام



هي من الإطلالات العفوية والبسيطة التي اختارتها فاليري في فترة حملها والتي برأينا عكست الناحية الطفولية في شخصيتها. ارتدت فاليري شورت ضيّق باللون الأسود مع توب سوداء وسترة طويلة من الصوف الناعم باللون البيج، وانتعلت حذاء رياضياً باللون الأبيض. أما الحقيبة فاختارتها من علامة كريستيان ديور Christian dior وهي مصنوعة من الجلد الطبيعي باللون النيود.

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طبعات بريّة

الصورة من حسابها على انستغرام



الطبعات البريّة صيحة لا تغيب عن أي موسم من المواسم. وفي هذه الإطلالة اختارت فاليري تونيك بطبعة الفهد وارتدت تحته شورت ضيّق باللون الأسود، وانتعلت حذاء مسطّحاً باللون لاهافان. بإمكانك أن ترتدي هذا التونيك على شكل فستان قصير مع حذاء بكعب عالي لإطلالة جريئة ولافتة.



الفستان الماكسي

الصورة من حسابها على انستغرام



ظهرت الأسبوع الماضي فاليري وهي تحتفل باقتراب موعد ولادتها وهي ترتدي فستان ماكسي مطبّعاً بالرسومات، نسّقت معه حقيبة ميني من علامة جاكوموس Jacquemus، وقد بدت إطلالتها منعشة وحيويّة رغم علامات التعب التي ظهرت على وجهها.