موديلات قفاطين أنيقة لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 يوليو 2021 07:34 مساءً - القفاطين المغربية تُعَدُّ خياراً مناسباً للكثيرات من النساء في الحفلات والمناسبات العائلية، ومن هنا، جمعنا لكُنَّ مجموعة من موديلات قفاطين السهرة التي تألقت بها الفنانات المغربيات مؤخراً، فاستوحين من هذه الخيارات أفكاراً مناسبة لإطلالاتكنّ في أهم المناسبات.



قفاطين للمناسبات من دنيا بطمة

دنيا بطمة بقفطان مطرز -الصورة من حسابها على الانستغرام



تعتمد المغنية المغربية، دنيا بطمة، أساليب متجددة للقفاطين المغربية في كل إطلالة لها، فهي تحرص على إبرازها من ضمن ثقافات بلدها بأسلوب لافت للأنظار، ومن أبرز الإطلالات تأنقت بقفطان باللون الأزرق الداكن مطرز بالذهبي والزهور البيضاء بأسلوب عصري مناسب لاجتماعات العيد المرحة، وأكملته بحذاء بكعب ذهبي وصيحة تكديس الخواتم والمجوهرات لأناقة مميزة، وفي الإطلالة الثانية اختارت قفطاناً باللون الفوشيا مطرزاً بالذهبي مع خطوط قماشية خضراء وحزام ذهبي للخصر مرصع بأحجار خضراء وساعة يد باللون الأخضر، وفي إطلالة أنثوية ملكية نسقت قفطاناً من الساتان الأسود مطرزاً بالذهبي بأسلوب ناعم وأنيق.

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موديلات قفاطين مطرزة من صفاء حبريكو

صفاء حبريكو بقفطان صيفي -الصورة من حسابها على الانستغرام



صفاء حبريكو، ممثلة مغربية وعارضة أزياء فائزة بلقب ملكة جمال المغرب، تلجأ في العديد من الإطلالات إلى اعتماد القفاطين المغربية المختلفة، لذا نختار لكُنَّ من وحيها قفطاناً ناعماً بلون الباستيل الأزرق المزين بأكمام مرفوعة الأكتاف مع تطريزات ذهبية وزهرية في الجزء العلوي من التصميم، وتزينت في اللوك الثاني بقفطان أبيض مطرز بالذهبي مع النقوش الخضراء والزهرية، بأسلوب عصري يليق بمناسباتكم الضخمة.

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قفاطين ملكية من جيهان كيداري

جيهان كيداري بقفطان ملكي للمناسبات -الصورة من حسابها على الانستغرام



فضَّلت المذيعة المغربية، جيهان كيداري، اعتماد القفاطين الملكية بأسلوب راقٍ يليق بمختلف إطلالاتها، ومن أبرز التصاميم ارتدَتْ قفطاناً أبيض مطرزاً بالذهبي بأسلوب ناعم وأنيق مع غطاء قماشي ذهبي للرأس، أكملته بتاج ملكي لأناقة فاخرة ومميزة، وظهرت بقفطان بقماش أخضر مطرز بالذهبي على كامل التصميم لأناقة لافتة، وأكملته بمجوهرات ذهبية مرصعة بالأحجار الخضراء لمظهر متكامل، كما أطلت بقفطان بنفسجي مطرز بالزهور والنقوش الذهبية، مع مجوهرات أنيقة وعصرية.



قفاطين صيفية من ابتسام بطمة

ابتسام بطمة بقفطان فوشيا لاطلالة مرحة -الصورة من حسابها على الانستغرام





تألقت المغربية، ابتسام بطمة، بعدة قفاطين أنيقة وعصرية مناسبة للإطلالات الصيفية، ومنها اخترنا لكُنَّ قفطاناً أحمر من الساتان المطرز بالذهبي والزهور المرصعة بالفصوص الملونة، مع أكمام شفافة مزينة بقلوب ذهبية وخيوط منسدلة بأسلوب ناعم على منطقة الصدر، وللوك آخر اعتمدت قفطاناً بدرجة الأزرق السماوي المطرز بالذهبي، مع مجوهرات ذهبية فاخرة.

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