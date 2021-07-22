للرجل... اختر قبّعتك من عروض ربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 يوليو 2021 07:34 مساءً - مهما اختلف ذوق الرجل في اختيار القبعة التي تليق بشخصيته، لا بدّ من الاطلاع على أبرز التصاميم والموديلات التي ظهرت خلال عرض ربيع وصيف 2021، والتي جاءت منسجمة تماماً مع أجواء الصيف الحارة، فعملية اختيار القبعة المناسبة تعتبر أمراً ليس صعباً ومزعجاً في الكثير من الأحيان، خاصة أنها قطعة من شأنها إضافة لمسة أنيقة وراقية على الإطلالة إذا أحسن الرجل اختيارها، ولكن إذا اخطأ؛ فإنها سوف تشوّه مظهره.

دافيد كاتالان David Catalan



عملية وأنيقة

تعتبر القبعات الرجالية إضافة متعدّدة الاستخدامات، عملية وأنيقة لأي مظهر، فهي ليست فقط طريقة لطيفة لإنهاء الزي، بل هي أيضاً ملحق متعدّد الاستخدامات، وعملية للرجال، ومناسبة في أي موسم؛ الشمس والثلج والمطر والصقيع، بالإضافة إلى أنها تضفي رونقاً إلى أي مجموعة غير رسمية أو راقية أو انتقائية بطريقة بسيطة ولكنها ملهمة.

هي نوع من الإكسسوار الذي يكمل مظهر الزيّ، لذا على الرجل التنسيق بين ملابسه وقبعته، فإذا كان يرتدي زياً رسمياً، مثل بدلة وربطة عنق، فعليه ارتداء قبعة رسميّة؛ مثل قبعة فيدورا وباناما، وإذا كان يرتدي ملابس شتوية مثل السترة؛ فعليه ارتداء قبعات شتوية مصنوعة من صوف الغنم، قبعات البيسبول وقبعات فيدورا... إذا كان يرتدي ملابس رياضية؛ فإن أكثر ما يناسبه هو قبعات البيسبول، فهي تُكمل مظهره وأناقته.

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دوندوب Dondup



إذا كانت إطلالته كاجوال أنيقة، يمكنه ارتداء قبعة مسطّحة بألوان داكنة، مثل الرمادي أو الأسود، أو ارتداء قبعة صغيرة مع بنطلون رياضي، مما يجعل مظهره قوياً وأنيقاً، إذا كان ذاهباً إلى حفلة؛ يمكنه ارتداء قبعة مسطّحة ذات لون كريمي، مع بدلة بيضاء أنيقة، قميص ذهبي، وحذاء أنيق.

سيلين Celine







إذا كان يرتدي ملابس خفيفة لفصل الصيف، مثل القمصان النصف كم والصنادل، فإن أكثر ما يلائمه هو قبعة البيسبول التي ستكمّل أناقتك، وإذا كان يرتدي سروالاً من الجينز، وسترة أو قميص من الجينز باللون الأزرق، يمكنه ارتداء قبعة بريكستون فيدورا.

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اورالي Auralee

أما الملابس الصيفية الفاتحة، مثل اللون الأبيض، فأكثر ما يناسبها القبعة التي تسمح للهواء بالمرور من خلالها، وتبقي درجة حرارة الرأس، ويمكن ارتداؤها إذا كان الرجل يعتمد الزي الرسمي وغير الرسمي.

اي كولد وال A Cold Wall

رجولية وجاذبية

تكمل القبعات الطلّة الرجولية وتزيدها أناقة وجاذبيّة، والبعض يعتبرها قطعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في العديد من المناسبات والأحداث الرسمية وغير الرسمية، وهناك العديد من أنواع القبعات التي تتيح المجال أمام الرجل لاختيار ما يناسب شكل وجهه وزيّه، ولا مانع أبداً من اعتماد قبعة مصنوعة من القش، فهي مناسبة لارتدائها في فصل الصيف، الذي يتميّز بسطوع أشعة الشمس، سهلة الارتداء، وتناسب الرحلات البحرية والتنزّه على الشاطئ.

أما قبعات القطن، فهي مناسبة لجميع أحجام الرأس، خاصة أنها قبعات جميلة ومريحة، وتعطي إضافة رائعة للملابس الكاجوال، وتضفي إلى مظهر الرجل المزيد من الأناقة والتميّز، وهي متعدّدة الاستخدامات.

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الانوي Alanui



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