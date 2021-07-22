لقطات من حفل زفاف اللاعب ميدو جابر.. استبدل صورة العروس بوالدته (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل ميدو جابر، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بحفل زفافه، بأحد الفنادق الكبرى، في حفل كبير ضم العائلتين والأصدقاء وبعض رموز الوسط الرياضي.

وتألق اللاعب ببدلة كلاسيك باللون الأسود، في حين ظهرت العروس بإطلالة تقليدية مرتدية فستان زفاف مرصع بالفصوص مع الحجاب التقليدي المعتاد.

وفاجأ اللاعب والدته والحضور، بوضع صورته رفقة والدته على تورتة الزفاف بدلًا من صورة زوجته.

وتفاعل العديد من الحضور مع بداية تقطيع تورتة الزفاف بالتصفيق الحاد، كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بما فعله اللاعب مع والدته مشيدين به.

آخر أخبار نادي سيراميكا

وكان نادي سيراميكا كليوباترا تعادل مع فريق الإنتاج الحربي، بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي خاضها الفريقان مساء السبت الماضي.