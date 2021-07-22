«بيحلموا بالنجومية ويخافوا من الزواج».. 11 معلومة عن منى أحمد زاهر وسليم مصطفى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استطاع الطفلان منى أحمد زاهر، وسليم مصطفى، تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورهما في مقطع فيديو في مجلة «جوسيبس»، في حلقة خطفت الأنظار والمتابعين بشتى أعمارهم.

ثقافة منى زاهر وثقتها بنفسها العالية، وبراءة سليم، هم أبطال اللقطة، وذلك خلال إجاباتهما المختلفة على محور الأسئلة الأساسية هو «كمان 10 سنين»، أي ماذا سيفعل كل منهما بعد 10 سنوات من الآن في عام 2031.

وتحدث «سليم» ببراءة شديدة عن أحلامه التي تركها لله جميعًا، مؤكدًا إنه قد يطلق لحيته حال زواجه، وإنه من أنصار الزواج، بينما على النقيض قالت «منى» إنها لا تفضل الزواج، وإنها تحب سماع الأغنيات الأجنبية وممارسة الرياضة.

ويرصد «هن» في التقرير التالي، معلومات عن الطفلين ليلى أحمد زاهر، وسليم مصطفى.

سليم مصطفى

- يبلغ من العمر 7 سنوات، من مواليد عام 2014.

- يقطن سليم مصطفى بمحافظة بورسعيد.

- كان أول ظهور له منذ 3 سنوات، في إعلان تلفزيوني مع المخرجة مريم أبو عوف، حيث ظهر بأحد إعلانات الأجهزة الكهربائية.

- يمارس مجموعة من الرياضات، من بينها كرة السلة والسباحة والكاراتيه.

- يتابعه نحو 8 آلاف شخص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من بينهم ملك أحمد زاهر.

منى أحمد زاهر

- وُلدت في 15 يناير 2013، حيث تبلغ من العُمر 8 سنوات.

- ابنة الفنان أحمد زاهر، وسبقها شقيقاتها «ليلى وملك» بالفن.

- يعد مسلسل «ليه لأ» أول عمل لها.

- تحدثت عن مخاوفها من الزواج مستقبلًا خوفًا من عملية الإنجاب.

- أكدت رغبتها للسفر إلى دبي.

- تحلم بالعمل كممثلة فيما بعد.