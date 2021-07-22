الامارات | "فيديو أصغر عريس في العراق" يثير غضب الشارع .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو أصغر عريس في العراق" يثير غضب الشارع .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بحفل زفاف طفل عمره أقل من 11 عاما، شرقي بغداد، وسط حالة من الغضب بسبب انتشار الزواج المبكر وما يترتب عليه من آثار سلبية على المجتمع.

وبث المصور الشهير زهير العطواني، وهو مختص في تغطية الأعراس والعزاءات، حفل زفاف الطفل سجاد، من سكان منطقة البلديات شرقي بغداد، وهو من مواليد عام 2010، وظهرت معه أمه في المقطع المصور إلى جانب عدد كبير من أقاربه.

ووفق "سكاي نيوز عربية" بررت والدة الطفل زواج ابنها في هذه السن بقولها: "أردت أن أزوجه وهو صغير كي أفرح بأطفاله قبل أن أموت، وأربيهم بيديّ".

ويقول العريس الطفل، إن الزواج "شيء جميل. أنا سعيد بالزواج، ومن لا يتزوج عمره خسارة".

وسلط الحدث الضوء على زواج القاصرات في العراق، خاصة في ظل الإحصاءات التي تتحدث عن نسب مرتفعة للغاية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات المنددة بمثل تلك الزيجات، المطالبة بوقف هذه الظاهرة التي بدأت بالاتساع خلال السنوات الأخيرة.

وتنص قوانين الأحوال الشخصية في العراق على تسجيل الزواج لمن أكمل سن 15 عاما بشرط موافقة المحكمة وولي الأمر أيضا، أما من كان دون 15 عاما فلا يمكن أن يسجل زواجه في المحكمة، وهو ما يدفع أسر زيجات الأطفال إلى الانتظار، أوالبقاء من دون تسجيل الزواج بشكل رسمي، مما يضاعف تداعياته وتأثيراته خاصة في حال إنجاب أطفال.

وتشير الإحصاءات إلى أن "الزواج المبكر من أهم أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، إلى جانب الوضع الاقتصادي الصعب".

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