الامارات | ما هي الوصية التي أحزنت راغب علامة .. ولمن أوصت والدته بمجوهراتها ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الوصية التي أحزنت راغب علامة .. ولمن أوصت والدته بمجوهراتها ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان اللبناني راغب علامة عن وصية والدته قبل رحيلها، والتي جعلته يحزن كثيرا بعد تنفيذها.

وقال علامة، إن والدته أوصت بان يتم التبرع بكل أثاث منزلها الذي كانت تعيش فيه ومجوهراتها والذهب الخاص بها للأقارب.

وأضاف، أنه حزن بشدة بعد تنفيذ تلك الوصية لأنه كان يريد أن يحتفظ بذكرياتها في المنزل.

وأشار، إلى أن والدته كانت تتمتع بحب جميع أفراد العائلة وكانت بمنزلة القائد للأسرة جميعا وتحل مشاكلهم.

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