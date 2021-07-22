كورونا اليوم: مخاوف من سلالة جديدة تعيدنا لنقطة الصفر.. ومتحور "دلتا" قد يسيطر على العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

- سلالة دلتا ستسيطر على العالم الأشهر المقبلة

ستصبح سلالة "دلتا"، المتحورة الشديدة العدوى من فيروس كورونا، السلالة الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة، بحسب ما توقعت منظمة الصحة العالمية.

وباتت المتحورة "دلتا" سبباً في أكثر من 75 في المئة من الإصابات الجديدة في عدد كبير من الدول، بينها الهند والصين وروسيا وإندونيسيا وأستراليا وبنغلادش وبريطانيا وجنوب أفريقيا والبرتغال وإسرائيل، وفقًا لموقع "الحرة".

- معهد ووهان للفيروسات: فيروس كورونا لم ينشأ أبدا بشكل اصطناعي داخل جدراننا

أكد معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات أن فيروس كورونا لم يتم تخليقه بتاتا داخل جدرانه، ولم يُسمح له بأن يتسرب، ووصف العلماء تقارير عن إصابة 3 عاملين به في نوفمبر 2019 بالهراء.

يأتي ذلك فيما تواصل الولايات المتحدة البحث عن أدلة على تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت أن ثلاثة علماء من معهد علم الفيروسات في ووهان قد أصيبوا بمرض خطير في نوفمبر 2019، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

-الصحة العالمية : سلالة جديدة من كورونا قد تعيد العالم إلى نقطة الصفر

قال تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، إن هناك احتمالا لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، أكثر خطورة من متحور "دلتا".

ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أفاد جيبريسوس خلال كلمته فى الدورة 138 للجنة الأولمبية الدولية، بأن متغيرات كثيرة من "كورونا" ستظهر كلما اتسع انتشار الفيروس، متوقعا أن تصبح هذه المتغيرات أكثر خطورة من سلالة دلتا التى تسبب كثير من الضرر الآن، موضحًا أنه قد يكون أحد هذه المتغيرات قادرًا على تفادى اللقاحات، ما يعيد العالم إلى نقطة البداية.