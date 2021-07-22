طرق بسيطة للتخلص من "الكرش" دون رياضة أو دايت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الدهون المتراكمة بالجسم وخاصة تلك التي مخزنة بمنطقة البطن "الكرش"، تشكل مشكلة وضغط نفسي على الكثيرين، خاصة في فصل الصيف والذهاب للشواطئ وارتداء الملابس الخفيفة التي تكشف عن شكل البطن.

لذا يلجأ البعض إلى اتباع حميات غذائية قاسية للحصول على جسم مثالي، وآخرون إلى ممارسة التمارين الشاقة، أو إجراء عمليات جراحية للتخلص من "الكرش".

غير إن هناك مجموعة من الطرق البسيطة والسهلة التي تساعد في التخلص من دهون منطقة البطن باستخدام التدليك، نذكرها لكم في الصفحات التالية، وفقا لموقع "Bright Side" الأمريكي.

- تنشيط الدورة الدموية بمنطقة البطن

افرك يديك الاثنين معًا حتى يصبحان دافئتين بدرجة كافية، وعندما تصل لدرجة الدفء المناسبة، ابدأ في تدليك منطقة البطن في اتجاه عقارب الساعة، لمدة من 2 لـ3 دقائق.

- التخلص من الانتفاخات

وذلك عن طريق تدليك المنطقة التي تقع أعلى السرة بمقدار 4 أصابع لمدة من 2 لـ3 دقائق في اتجاه عقارب الساعة، ثم بعد ذلك عكس الاتجاه.

- الضغط والهز

ضع يديك على جانبي بطنك مع راحة يدك، وادفع يديك نحو بعضهما البعض أثناء الضغط على بطنك بينهما، لمدة من 3 لـ5 مرات، ثم بعدها أمسك بطنك بيديك وقم بهز معدتك لمدة 10 - 15 ثانية.

- الضغط على منطقة الدهون

قم بالقرص والضغط بيديك على جانبي البطن في وقت واحد، ثم استمر في ذلك في جميع أنحاء معدتك وخصوصا الجزء الأسفل من البطن، وذلك في مدة من 2 لـ3 دقائق.

- التدليك بالأصابع لأعلى

ضع أطراف أصابعك على جانبي بطنك وابدأ ببطء بالتدليك نحو الوسط وصعودًا نحو القلب، وكرر ذلك من 5 لـ10 مرات، ثم ضع يدك على جانبي الوركين واستخدم أصابعك لتمديد الجلد نحو الإبطين.

بعد ذلك حرّك يدك إلى أعلى وكرر ذلك، لـ 5-7 مرات بطول كل جانب من جوانب جسمك.