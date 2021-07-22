9 أطعمة ومشروبات تساعد على زيادة الوزن تجنب تناولها في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يفرط الأشخاص في تناول الطعام في العيد ما يتسبب ذلك في زيادة وزنهم، ومن أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو تناول الكثير من السعرات الحرارية.

فيما يلي 9 أطعمة ومشروبات تسبب زيادة الوزن تجنب تناولها في العيد.

1- الصودا:

قد تكون الصودا السكرية أكثر الأشياء التي تسبب السمنة لجسمك، ولا توفر المشروبات المحلاة بالسكر العناصر الغذائية الأساسية وتضيف الكثير من السعرات الحرارية الفارغة إلى نظامك الغذائي.

وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يشربون الصودا السكرية هم أكثر عرضة لزيادة الوزن من الأشخاص الذين لا يشربونها، وقد لا يؤدي شرب الصودا إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسرطان.

2- البن المحلى بالسكر:

يمكن أن تكون القهوة مشروبًا صحيًا للغاية، ومع ذلك، فإن القهوة المحلاة بالسكر المضاف أو الشراب يمكن أن تحتوي على كمية السكر مثل الصودا، كما يمكن أن يكون لمشروبات القهوة عالية السكر آثار كارثية على محيط الخصر لديك وصحتك.

3- الآيس كريم:

تحتوي معظم أنواع الآيس كريم على نسبة عالية من السكر والدهون، مما يضيف الكثير من السعرات الحرارية إلى وجبتك.

4- البيتزا الجاهزة:

تعد البيتزا المحضرة تجارياً من أشهر الأطعمة السريعة، خاصة بين الشباب والأطفال، وعادةً ما تكون البيتزا لذيذة جدًا ولكنها غنية بالدهون والكربوهيدرات المكررة والسعرات الحرارية، وذلك لنها مصنوعة بكميات كبيرة من الجبن واللحوم المصنعة، وتم ربط تناول كميات كبيرة من هذه اللحوم بالسمنة وزيادة خطر الإصابة بحالات صحية ضارة مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان

5- الدونتس والكعك:

يعد الدونتس والكعك من الأطعمة عالية السعرات الحرارية والسكر، وبالتالي تناولها بكميات كبيرة يتسبب في زيادة الوزن.

6- البطاطس المقلية ورقائق البطاطس:

البطاطس المقلية ورقائق البطاطس غنية جدًا بالدهون المضافة والكربوهيدرات المكررة والملح.

7- زبدة الفول السوداني:

تحتوي معظم زبدة الفول السوداني المصنوعة تجاريًا على السكريات والدهون المضافة، ما يجعلك تكتسب وزناً بسهولة إذا تم تناولها بإفراط.

8- الشوكولاتة بالحليب:

على عكس الشوكولاته الداكنة، تحتوي أنواع الشوكولاتة بالحليب والشوكولاتة البيضاء على الكثير من السكر المضاف.

9- عصائر الفاكهة:

عصائر الفاكهة تحتوي على نسبة عالية من السكر، وتم ربط تناول كميات كبيرة منها بزيادة خطر الإصابة بالسمنة.