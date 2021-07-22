أفضل 5 زيوت طبيعية لعلاج كافة مشاكل شعر العروس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 يوليو 2021 04:34 مساءً - منذ القدم، ونحن نسمع نصيحة جداتنا بتدليك الشعر بالزيوت الطبيعية المغذية والمنعمة للشعر، إلا أننا نهمل هذه النصيحة في كثير من الأحيان. إلا أن الضرر الذي تلحقه العوامل الخارجية، فضلاً عن التوتر والقلق، يجعل من الضروري للغاية اتباع هذه النصيحة، خصوصاً بالنسبة الى العروس التي تعاني من مشاكل الشعر المختلفة. ولحسن الحظ، هناك قائمة لا حصر لها من الزيوت الطبيعية الغنية بالمغذيات التي تعزز صحة شعر العروس وتجعله حيوياً وناعماً كالحرير، وتعالج مختلف مشاكل الشعر التي تعاني منها، نرصدها لك في هذا المقال.



1- زيت اللوز لمعالجة تساقط الشعر وتكسره

زيت اللوز



تواجه عرائس كثيرات من مشكلة تساقط الشعر، التي يعد نقص الفيتامينات السبب الأكثر شيوعاً وراءها، خصوصاً المغنيسيوم. وفي هذه الحالة، يعد زيت اللوز الطبيعي الغني بالمغنيسيوم الحل المثالي لهذه المشكلة، فضلاً عن أنه يساعد في منع تكسر الشعر. وللحصول على أفضل النتائج، ضعي زيت اللوز الدافئ على فروة رأسك ولفيها بمنشفة ساخنة لمدة ربع ساعة، بعدها اغسلي شعرك بشامبو خفيف وشطفيه بالماء الدافئ.

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2- زيت الزيتون لمكافحة الشعر المتقصف

زيت الزيتون



يتمتع زيت الزيتون بخصائص ترطيب رائعة، بالتالي يعد حلاً مثالياً للشعر المجعد والجاف، الذي لا يمكن التحكم به، والأطراف المتقصفة، حيث يحوله الى شعر ناعم كالحرير وغير متقصف. كل ما عليك فعله هو خلط أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع صفار بيضة واحدة وملعقة كبيرة من العسل، وتطبيق الخليط على شعرك وفروة رأسك وتركه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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3- زيت الخروع لتطويل الشعر

زيت الخروع



زيت الخروع غني بأحماض الأوميغا 6 الدهنية والفيتامين E، وهي مكونات تساعد في تطويل الشعر بسرعة وجعله أكثر صحة وقوة. وهو يتغلغل بشكل أعمق في فروة الرأس والشعر، مما يجعل تطبيقه على الشعر سلساً جداً. وللحصول على أفضل النتائج، امزجي كمية كافية من زيت الخروع مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، وطبقي الخليط على شعرك قبل الخلود الى النوم. اتركي المزيج على شعرك طوال الليل، وفي صباح اليوم التالي اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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4- زيت السمسم للتخلص من قشرة الرأس وتقشر فروة الرأس

زيت السمسم



يحتوي زيت السمسم على فيتامين E وB والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبروتين، وهي مكونات تساعد في التخلص من قشرة الرأس ومحاربة التقشر التي تعاني منه فروة الرأس، كما أنه علاج آمن للشعر المعالج أو المصبوغ. اخلطي ملعقتين من كل من زيت السمسم وعصير الليمون الطازج والقليل من الماء. طبقي المزيج على فروة رأسك الرطبة واتركيه لمدة 20 دقيقة، بعدها اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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5- الزيت العطري لإعادة الحيوية الى الشعر الباهت

الزيوت العطرية



الزيوت العطرية غنية بالفيتامينات والمعادن التي تعيد الى الشعر الباهت الحيوية واللمعان. بإمكانك مزج كمية متساوية من كل من زيت إكليل الجيل وزيت اللافندر وزيت بذور المانغو، وتطبيق المزيج على شعرك وتركه لمدة نصف ساعة. بعدها اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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