عجوز كندية تتمنى الزواج من عمرو دياب: «شكله 40 سنة ولازم أوقعه في حبي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت فتاة التيك توك الكندية الشهيرة «Lindsie Nicole»، التي اعتادت زيارة مصر، مقاطع فيديو جديدة بصحبة جدتها، عبر حسابها الشخصي على منصة الفيديوهات الشهيرة، وأظهرت المقاطع أحاديث متبادلة بين الفتاة وجدتها حول مطربي مصر، فجاء النقاش الأول بعدما أظهرت لها صورة الفنان تامر حسني، متسائلة عن رأيها فيه، قائلة: «فاكراه؟»، في إشارة إلى معرفة أو لقاء سابق بين الفنان والجدة، وعلى الفور ردت الجدة: «ما اسمه؟»، لتجيب الفتاة الكندية: «تامر حسني»، قبل أن تعاود العجوز وترد: «نعم أتذكره من آخر مرة تحدثنا عنه».

ثم عاود الجدة للحديث عن الفنان تامر حسني، معربة عن إعجابها به، قبل أن ترد الحفيدة بأن لديها أخبار غير سارة، قائلة: «إنه متزوج ولديه أطفال»، وعلى الفور ردت الجدة على كلام حفيديتها بـ «للأسف يبدو مريح».

وانتقلت الفتاة الكندية من صورة تامر حسني، لصورة الفنان عمرو دياب، قائلة: «جدتي، إيه رأيك في هذا؟»، لترد الجدة: «أوه واو، شكله حلو».

ومزحت الحفيدة: «تحبي أسأله إذا كان متجوز؟». لتعلق االعجوز: «أكيد متجوز.. كل الحلوين متجوزين».

@mslindsie Tamer Hosny is taken? Grandma wants Amr Diab’s number then. ##egypt ##egyptianarabic ##arabicoriginal sound - Lindsie Nicole

ولم ينته النقاش إلى هذا الحد، قبل أن تشارك الفتاة بمقطع آخر، لتخبر جدتها بأن عمرو دياب ليس متزوجا الآن، قائلة: «لدي أخبار جيدة لك.. عمرو دياب أعزب»، متابعة: «عمره 58 عاما».

وتفاجئت الجدة بحديث حفيدتها عن عمر عمرو دياب، قائلة: «شكله بيقول إنه 40 سنة بس»، وطلبت منها أن تزوجهما قائلة: «لازم أحاول أوقعه في حبي، شكله حلو جدا».

@mslindsie Reply to @habiba_byba “well then… what’re you waiting for?” #amrdiab #egypt #egyptianarabic #arabicoriginal sound - Lindsie Nicole

وحصد مقطع الفيديو الآلاف من تسجيلات الإعجاب، خاصة إن حساب الفتاة الكندية يملك أكثر من نصف مليون متابع، وتخطى الـ6 ملايين إعجاب.