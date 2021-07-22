«أونتي» فرنسية تشارك زوجها النوبي ذبح خروف العيد: بعلمها كل عاداتنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظنت أنها زيارة عابرة إلى بلاد الذهب، ولكن للمشاعر حسابات آخرى، فبينما كان اللقاء الأول الذي جمع الفرنسية «أونتي» والنوبي«صابر» عاديًا ومتكررا مع كثير من أبناء الجنسيات الأجنبية على أرض النوبة بحكم عمله في السياحة، كان القدر ينسج لهما مستقبلا مختلفًا دون أن يدري أحدهما، من جزيرة هيسا كانت بداية التعارف ومن نفس المكان أيضا نشأت قصة حبهما التي كانت ضفاف النيل الأزرق شاهدا عليها واكتملت بولادة طفلهما الأول«إبراهيم».

إعجاب وخطوبة 3 سنوات تحولت إلى قصة حب

«أونتي» تشهر إسلامها في النوبة

قبل ثلاث سنوات، جاءت الفرنسية«مانو» في زيارة إلى بلاد النوبة، أحبت أهلها واندمجت معهم حتى تشبعت بخصالهم وأبت أن تتركها، وحينها نشأت بينها وبين النوبي«صابر عسكر» مشاعر إعجاب سرعان ما تحولت إلى حب حينما صارح كل منهما الآخر، «كان حب تقليدي جدا في البداية واتخطبنا 3 سنين حبيتها جدا بس كنت محافظ على الحدود بينا احتراما لتعاليم ديننا لحد ما اتجوزنا وأعلنت إسلامها في النوبة»، يقول النوبي في بداية حديثه لـ«الوطن».

الفرنسية«أونتي» تضع مولودها الأول بالنوبة

«أونتي» هو الإسم الجديد للفرنسية «مانو» صاحبة الـ 27 عاما، بعد أن أعلنت إسلامها، وهي كلمة نوبية تعني«القمر»، ارتدت الحجاب والتزمت بالملابس الإسلامية واندمجت مع النوبة وعاداتها، حتى وضعت مولودهما الأول«إبراهيم» الأسبوع الماضي،«عملنا ليه مراسم السبوع حسب العادات النوبية، وعايشين حياة سعيدة مفيش أي عقبة لاختلاف الجنسيات»، بحسب وصف عسكر.

لأول مرة «اونتي» تشهد ذبح أضحية العيد

قضت الفرنسية «أونتي» أول مراسم لعيد الأضحى المبارك بصحبة زوجها النوبي ومولودهما الأول، وكانت المشاركة الأولى لها في ذبح الأضحية،«زوجتي بتتردد على النوبة من 3 سنين لكن أول مرة تشوف الأضحية وأول مرة تحضر مراسم الدبح في بيتنا» شعور غريب بين الفرحة والإعجاب تملك قلب الرجل النوبي وزوجته الفرنسية، مؤكدا حرصه على تعليمها عادات النوبة بمرور الوقت.