مي حلمي تحسم الجدل حول ارتباطها بحسن شاكوش: «ده قراري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الإعلامية مي حلمي، موقفها من الارتباط بمغني المهرجانات حسن شاكوش، وذلك بعد أيام من تداول أنباء حول أن علاقة عاطفية تربط الثنائي، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور «إنستجرام».

وردت مي حلمي من خلال خاصية القصص المصورة عبر «إنستجرام»، عن ما تردد حول علاقتها بـ حسن شاكوش، نافية كل هذه الأخبار، مشيرة إلى أنها ستكشف هوية الشخص المرتبطة به وقتما تريد ذلك.

حقيقة ارتباط مي حلمي وحسن شاكوش

وعبرت مي حلمي عن دهشتها من الشائعات التي تلاحقها كلما التقت بشخص من الوسط الإعلامي أو الفني، حيث دونت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات: «خلصتوا أخبار.. الأسبوع الجاي عندي إعلان مع حد من زمايلي بردو هصحى من النوم ألاقيكم خاطبني ليه، وما زلت عند كلامي لما أحب أقول هو مين هقول».

وتابعت:«ده قراري، يرجعلي بعد إذنكم، بس مش كل ما حد يتصور معايا ولا أعمل إعلان ولا أشوف زمايلي ولا ولا يبقى مرتبطين، نهدي بقى الأخبار وإشاعات بقالكم أسبوعين مش مريحين مش فاهمة ليه، هو أنا قاعدة في بيتكم، وعاوزين تخلصوا مني».

فيديو لـ مي حلمي وحسن شاكوش في مطعم شهير

وأثار مقطع فيديو جمع بين الإعلامية مي حلمي ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، فضول الجمهور، خاصة أنها أكدت عبر حسابها الشخصي بـ«إنستجرام»، اقتراب موعد زفافها وأنها تعيش قصة حب جديدة بعد طلاقها من المطرب محمد رشاد منذ عدة أشهر، ونفت وجود نية لعودتهما مرة أخرى.

وشهدت زيارة مي حلمي وحسن شاكوش لأحد المطاعم الشهيرة بالجيزة، تعليقات كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار التساؤلات والحيرة بينهم حول علاقتهما بعدما ظهرا وهما يمسكان بأيدي بعضهما، وظهرت مي حلمي صحبته أثناء تناولهما وجبة داخل المطعم، وردد «شاكوش» كلمات أغنيته «حبيبتي».