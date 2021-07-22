الامارات | صوت معارك السويس خلال حرب اكتوبر.. وفاة إذاعي مصري كبير بعد أيام من دخوله المستشفى

شكرا لقرائتكم خبر عن صوت معارك السويس خلال حرب اكتوبر.. وفاة إذاعي مصري كبير بعد أيام من دخوله المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي اليوم الإذاعي المصري الشهير كامل البيطار، بعد تعرضه لوعكة صحية فارق على إثرها الحياة، وفق ما ذكره نجله الإعلامي هيثم البيطارلعدد من وسائل الاعلام المصرية. وكان كامل البيطار دخل إلى العناية المركزة منذ عدة أيام بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

ونعى عدد كبير من الاعلامين والمثقفين وشخصيات في الدولة المصرية الفقيد معتبرينه قامة من قامات الاعلام المصري.

كامل البيطار خريج كلية الآداب قسم الصحافة جامعة القاهرة ، بدأ التدريب بالإذاعة المصرية، وقبل مرور عام وقبل دخول شهر رمضان عرض عليه أحمد سعيد مدير صوت العرب فكرته «مسحراتي اليوم»، وطلب منه تسجيل 30 حلقة منها في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

قدم الإذاعي كامل البيطار العديد من البرامج عبر أثير إذاعة صوت العربية منها «ليالي الشرق، والرياضة العربية في أسبوع»، كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973.

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