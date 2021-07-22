6 أخطاء نرتكبها في عيد الأضحى يجب تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

في عيد الأضحى المبارك الذي يأتي تزامنا في ظل تفشي فيروس كورونا، يرتكب بعض الأشخاص، عددا من الأخطاء المضرة بالصحة.

ويوضح الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة لـ"الخليج 365"، الأخطاء التي يجب تجنبها في عيد الأضحى.

1- الإكثار من الدهون:

يجب تجنب الإفراط في تناول اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، نظرا لأن ذلك يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي.

2- تجاهل إجراءات ذبح الأضحية:

يجب اتباع الإجراءات الاحترازية أثناء ذبح الأضحية، لذا من الضروري ارتداء الجزار ومساعديه الكمامات، والحرص على غسل اليدين جيدا قبل وبعد الذبح، وأما بالنسبة للأشخاص أصحاب المنزل لا بد من الحرص على ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتجنب الازدحام أثناء الذبح.

3- التقبيل والمصافحة:

يجب عدم المصافحة والتقبيل أثناء الذهاب للزيارات العائلية في العيد، وذلك لأن هذه العادة قد تتسبب في نقل العدوى.

4- المشروبات الغازية:

المشروبات الغازية تضر بمناعة الجسم، وذلك بفضل احتوائها على نسبة عالية من المواد الحافظة، كما أنها تسبب اضطراب مستوي السكر في الدم.

5- قلة النوم:

قلة النوم تسبب ضعف الجهاز المناعي، لذا من الأفضل الحصول على قسط كافي من النوم لمدة 8 ساعات على الأقل.

6- التدخين:

يؤثر التدخين على الجهاز المناعي، وذلك بسبب احتوائه على النيكوتين، وبالتالي يتسبب ذلك في ضعف الجهاز المناعي على محاربة الفيروسات، ويجعل الرئة أكثر عرضة لاستقبال الفيروسات بسهولة.