إذا كنت تعاني من صداع منتظم.. اتبع 5 تغيرات في روتينك اليومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد الشعور بالصداع حالة شائعة بين الكثيرين، ليعانون منه في حياتهم اليومية، فقد يسبب شعورًا بالإزعاج، وانخفاض القدرة على التركيز، ويمكن أن يؤدي الصداع المستمر إلى مقاطعة العمل وتقلبات مزاجية حادة.

وقد يكون الصداع المستمر علامة على وجود حالة صحية أساسية أو يصور مشاكل نمط الحياة، ولتقليل احتمالية حدوث الألم وتكراره وشدته من الضروري الإقلاع عن بعض العادات أو تعديلها لتقليل مخاطر النوبات الشديدة، ونستعرض فيما يلي 5 تغييرات يمكنك إجراؤها في روتينك اليومي، للتقليل من الشعور بالصداع وفقًا لموقع timesofindia.

-الطعام الصحي

قد يؤدي أيضًا الطعام الذي تتناوله في اليوم من لحظة استيقاظك إلى الفراش إلى تحفيز صداعك، فيسبب الإفراط في تناول الكافيين والشاي والوجبات الخفيفة المالحة والأطعمة المصنعة الصداع، لذا لاحظ الطعام الذي يسبب لك الصداع وحاول تقليل تناول مثل هذه الأطعمة خلال النهار.

إلى جانب ذلك، يمكن أن يؤدي تخطي وجبة إلى ألم خفقان في الرأس، فحاول أن تحصل على وجبة متوازنة في يوم واحد، كما يجب أن تكون الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة جزءًا من وجبتك المعتادة.

-أصلح قوامك

يمكن أن يعرضك الوضع السيئ لخطر الإصابة بالصداع، فيؤدي انحناء كتفيك والجلوس في أوضاع سيئة إلى إجهاد رأسك ورقبتك وكتفيك، مما يؤدي إلى صداع التوتر، فإذا كان لديك وظيفة جالسة، اجلس بشكل صحيح على كرسي وطاولة وليس على السرير، أيضًا، استمر في فحص وضعيتك طوال اليوم، وحافظ على عمودك الفقري منتصبًا، وجهاز الكمبيوتر المحمول على مستوى عينيك وكتفيك بشكل مستقيم، وخذ قسطًا من الراحة بعد كل ساعة.

-الإجهاد

الإجهاد هو أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في حدوث صداع التوتر والصداع النصفي، لذا إذا كنت من أولئك الذين غالبًا ما يعانون من مشكلة الصداع، فحاول إدارة مستوى التوتر لديك،و يمكن أن يؤدي التأمل أو تمارين التنفس أو اليوجا أو حتى المشي لمسافة قصيرة في منتصف اليوم إلى تهدئة عقلك وتقليل مستوى إدارتك لهرمونات التوتر، إذا كنت تكافح من أجل إدارة مستوى التوتر لديك، فاستشر مختصًا.

-تجنب التدخين

التدخين ليس له فوائد صحية، إنه يضر برئتيك ويؤثر على صحة أمعائك ويقلل أيضًا من صحتك المناعية، الآن هناك إضافة أخرى لهذه القائمة – الصداع، فيمكن أن يساهم التدخين والتدخين غير المباشر في حدوث الصداع، ليكون الألم شديدًا إذا كنت تدخن الكثير من السجائر في اليوم أو تتناولها على معدة فارغة، ويحدث هذا بسبب وجود النيكوتين الذي يضيق الأوعية الدموية ويقلل من تدفق الدم في الدماغ، مما يؤدي إلى ألم نابض.

-الجدول الزمني للنوم

بعد العمل طوال اليوم، يحتاج جسمك إلى وقت للراحة وتجديد شبابه، إن وضع عبء إضافي على عقلك وتقليل وقت نومك سيؤدي إلى الصداع، ويؤدي إلى زيادة الوزن وتقليل مستوى تركيزك، لذا من الأفضل الالتزام بجدول نومك والحفاظ على جدول نوم صحي.