ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير البصل بالعسل على معدة فارغة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

البصل صحي جداً، سواء كنت تأكله نيئًا أو مطبوخًا، كونه مليئا بالعناصر الغذائية المفيدة لصحتك، وهو مصدر غني بمادة الكيرسيتين، وهي نوع من الفلافونويد المضاد للأكسدة الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي ويمنع تراكم الدهون.

لكن من المهم معرفة كيفية استخدامه بشكل صحيح لجني الفوائد المثلى، من أكثر الطرق فعالية وأبسطها لاستخدامه في فقدان الوزن.

تناول عصير البصل مع العسل على معدة فارغة، يساعد في التخلص من الدهون الزائدة في جسمك بالكامل، بما في ذلك دهون البطن، وذلك وفقا لما ورد في موقع "timesofindia".

طريقة عمل عصير البصل والعسل لفقدان الوزن:

المكونات:

- بصلة كبيرة

- الماء حسب الطلب

- ملعقة صغيرة أو اثنتان من العسل

يقشر البصل ويقطع إلى قطع صغيرة، ويُضاف إلى الخلاط، ثم أضف بعض الماء واخلط جيدًا.

- استخرج العصير باستخدام مصفاة، وأضف 1-2 ملاعق صغيرة من العسل واخلط جيدا.

هناك فوائد صحية أخرى لعصير البصل:

البصل ليس مفيدًا فقط لفقدان الوزن، حيث إن تناوله يمكن أن يقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية مثل:

إلى جانب مساعدتك على حرق السعرات الحرارية، قد يقلل الكيرسيتين الموجود في البصل من الالتهابات في الجسم، حيث يحتوي على مجموعة من الفوائد بدءًا من تقليل أعراض التهابات المثانة إلى الوقاية من السرطان وتعزيز صحة البروستاتا إلى خفض ضغط الدم.

وأظهرت دراسة نشرت عام 2013 في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء أن مادة الكيرسيتين يمكن أن تساعد في استرخاء عضلات مجرى الهواء وتخفيف أعراض الربو.

وللبصل مصادر ممتازة للعديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين سي وفيتامين ب 6 والكالسيوم والألياف والحديد وحمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وكلها مفيدة لصحتك.

وتعمل الألياف الموجودة فيه على تعزيز الهضم الجيد وتساعد في الحفاظ على انتظامك، وتناول المزيد منه يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويحافظ على الجوع، ما يساعدك على تناول كميات أقل والتحكم في الوزن.

كما يحتوي البصل على مركبات الكبريت التي توفر العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك خفض نسبة السكر في الدم.

وتناول عصير البصل مع العسل يشفي من الحمى والبرد والسعال على الفور، كما يساعد أيضًا في علاج حب الشباب والتهابات الجلد الأخرى.