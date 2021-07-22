كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 يوليو 2021 01:48 مساءً - بعد عودة رواج البناطيل الكلاسيكية من جديد، قدمت الماركات العالمية تصاميم مختلفة ومتعددة للبناطيل الكلاسيكية؛ لتنسيقها مع مختلف الإطلالات اليومية.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365. نت" أفكار تنسيق البناطيل الكلاسيكية، لإطلالة راقية وأنيقة في صيف 2021:



تنسيق البنطلون الكلاسيكي الأسود مع بلوزة واسعة

أديم Adeam



إذا كنتِ ترغبين في تنسيق البنطلون الكلاسيكي الأسود بشكل راقٍ وأنيق، لإطلالة مسائية أو نهارية تناسب أوقات العمل، يُمكنكِ تنسيق بنطلون كلاسيكي واسع باللون الأسود، ذي كسرة في منتصف كل ساق، مع بلوزة واسعة بنفس اللون أو بأحد الألوان الداكنة، إضافة إلى حزام باللون الأسود أو الأبيض أو الجملي.

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تنسيق البنطلون الكلاسيكي الأبيض مع توب بأكمام طويلة

جيلبيرتو كالزولاري Gilberto Calzolari



لإطلالة أكثر عصرية، قدمت ماركة جيلبيرتو كالزولاري Gilberto Calzolari هذا التصميم المميز لبنطلون كلاسيكي أبيض، جاء بتصميم هاي ويست مع حزام رفيع على الخصر صُمم بنفس قماش ولون البنطلون.

ويُمكنكِ تنسيق هذا البنطلون مع توب ضيق بأكمام طويلة باللون الأزرق أو الأخضر أو الوردي، كما يُمكن تنسيقه أيضاً مع توب بدون أكمام، وحذاء أبيض لإطلالة صيفية جذابة.

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تنسيق البنطلون الكلاسيكي مع البليزر الطويل

فابيانا فيليبي Fabiana Filippi



إذا كنتِ ترغبين في تنسيق البنطلون الكلاسيكي بشكل راقٍ يناسب أوقات العمل والاجتماعات الرسمية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم لبنطلون كلاسيكي واسع باللون البني من ماركة فابيانا فيليبي Fabiana Filippi، وتنسيقه مع بليزر بني طويل صُمم بياقة عريضة وجيوب جانبية على الخصر ذات أغطية، ثم اعتماد حزام رفيع على الخصر من الجلد البني، مع حقيبة يد وحذاء باللون البيج الباستيل.

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تنسيق بنطلون كلاسيكي مع تيشرت مُطبع بالورود

بورامي فيغييه Boramy Viguier



لإطلالة كاجوال عصرية بالبنطلون الكلاسيكي، يُمكنكِ تنسيق بنطلون كلاسيكي باللون الأحمر الداكن من بورامي فيغييه Boramy Viguier، مع تيشرت أسود مُطبع بالورود الكبيرة باللونين الأبيض والوردي الداكن.

ويُمكن اعتماد حذاء من الجلد بكعب عالٍ مع هذه الإطلالة، أو صندل أنيق باللون الأسود، مع حزام عريض من الجلد الأسود.

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