استوحي من النجمات فساتين لسهرات الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 يوليو 2021 01:48 مساءً - تألقت معظم النجمات بفساتين براقة وجذابة تناسب موسم الصيف بمختلف مناسباته؛ لذا فقد اخترنا لكِ موديلات فساتين مختلفة وبألوان لافتة تعشقها النساء، وهذه الفساتين منها المناسب للإطلالات المسائية الأنيقة مع العائلة أو الأصدقاء أو للسهرات في أماكن عامة.

وفي هذا الألبوم جمعت لكِ "الخليج 365. نت" موديلات فساتين راقية وجذابة من وحي النجمات؛ لكي تستوحي منهن الفستان الأقرب والأنسب لكِ.

نانسي عجرم بفستان راقٍ باللون الأبيض

نانسي عجرم بفستان باللون الأبيض الصورة من حسابها على انستغرام



تُفضل النجمة نانسي عجرم اعتماد الفساتين الناعمة والجذابة في نفس ذات الوقت، ويعتبر اللون الأبيض من الألوان المقربة والمُفضلة لديها، فهي تعتمده كثيراً في مختلف الإطلالات سواء كاجوال أو جمبسوت أو فساتين سهرة، وفي هذه الإطلالة نسقت نانسي فستاناً طويلاً باللون الأبيض؛ حيث صُمم بالدانتيل المخرم مع طبقة من الشيفون، وجاءت الأكمام مرصّعة بالدانتيل مع زرارين باللون الذهبي في سوار الأكمام، وصُمم من الكاب بالقماش الأبيض والدانتيل، حينما صُممت التنورة من الجانبين بأسلوب أنثوي جذاب من الشيفون والدانتيل ومن الأمام بالقماش الأبيض فقط الذي يتميز بثنيات خفيفة.

واختارت نانسي عجرم مع هذا الفستان الراقي حزاماً رفيعاً من الجلد باللون الأبيض ليُكمل مظهر الفستان، واعتمدت مكياج الترابي الهادئ مع تسريحة الشعر المموجّ؛ ليتناسب مع إطلالتها الأنيقة.

أنغام بفستان جذاب باللون الأصفر

أنغام بفستان باللون الأصفر -الصورة من حسابها على انستغرام



تألقت النجمة أنغام في إحدى حفلاتها الغنائية بإطلالة جذابة ومُنعشة؛ حيث اعتمدت فستاناً طويلاً مصمماً من الكريب باللون الأصفر، وجاء الفستان بكتف واحد من الكشكش المنفوش من الكتف إلى الخصر بأسلوب لافت، وصُمم عن الصدر بطبقات متعددة وكسرات بارزة ومن عند الخصر صُمم بحزام عريض من نفس قماش ولون الفستان.

ونسقت أنغام مع هذا الفستان الجذاب تسريحة الشعر المموجّ ومكياج العيون البارز مع مكياج الشفاه النيود اللامع؛ ليضفي لمسة حيوية ومشرقة على إطلالتها.

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ياسمين صبري بفستان براق باللون الأزرق

ياسمين صبري بفستان باللون الأزرق- الصورة من حسابها على انستغرام



تعتبر النجمة ياسمين صبري من أكثر النجمات اللاتي يعشقن اللون الأزرق، فقد لفتتنا إطلالة لها؛ حيث اعتمدت فستاناً طويلاً براقاً باللون الأزرق اللامع، وصُمم بكتف واحد مع فيونكة لافتة عليه من الساتان، وجاء بالكامل من القماش اللامع، وصُممت التنورة بأسلوب بليسيه وكسرات بارزة مع شق جانبي كبير يكشف أحد الساقين.

وصففت ياسمين صبري شعرها بطريقة منسدلة على الأكتاف، واعتمدت مكياجاً بسيطاً بدرجات اللون البُني مع إكسسوارات ذهبية.

كارمن بصيبص بفستان ناعم باللون الأخضر

كارمن بصيبص بفستان باللون الأخضر- الصورة من حسابها على انستغرام



من الألوان التي تحبها النجمة كارمن بصيبص خاصة إذا كان مصمماً به فستان هو اللون الأخضر، حيث أطلت بفستان طويل مصمم من الساتان باللون الأخضر المُنعش بحمالات عريضة تغطي جزءاً كبيراً من الأذرع مع رقبة طويلة وثنيات خفيفة، وجاءت التنورة بتصميم A Line مع حزام طويل منسدل من الخصر يصل إلى حد التنورة.

واعتمدت كارمن بصيبص مع هذا الفستان، صندلاً راقياً بكعب عالٍ باللون النيود مع ساعة يد صغيرة من الساتان الأخضر اللامع، واعتمدت تسريحة الشعر المتموجة.

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