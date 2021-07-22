8 معلومات عن محمد أحمد ضحية زوجته بالقليوبية: وصفها بـ«أجمل اختياراته» وقتلته بسكين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«#حق محمد_أحمد_عبدالحفيظ» هاشتاج بات يتداول عبر «فيس بوك» بشكل كبير، للمطالبة بحق محمد أحمد، محاسب، قُتل بسكين على يد زوجته التي تدعى ريهام سعيد، أمام أطفاله، عقب مشادة بينهما، انتهت بتسديدها طعنة نافذة له، أودت بحياته على الفور.

وسرعان ما بدأ رواد «فيس بوك» يطالبون بحقه، ومعاقبة الزوجة أشد عقاب عما فعلته، خاصة أن الزوج كان دائما ما ينشر عبارات الحب والرومانسية لزوجته عبر حسابه الشخصي، لتعبيره عن حبه لها.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، عدة معلومات عن محمد أحمد، ضحية زوجته بالقليوبية.

1- درس بكلية التجارة جامعة بنها.

2- عمل مشرف مراقبة لمخازن إحدى الشركات الكبرى.

3- عمل من قبل في حضانات أطفال حديثي الولادة.

4- يعمل محاسب بأحد الفنادق في شرم الشيخ.

5- أعلنا خطبتهما في فبراير 2016.

6- تزوج من ريهام سعيد في فبراير 2018.

7- كُلل زواجهما بابنتهما رهف، ورضيع آخر.

8- وصف زوجته قبل أن تقتله بـ «أعظم انتصاراته».

قصة مقتل محمد أحمد عبدالحفيظ على يد زوجته

وكانت جريمة بشعة هزت القليوبية، بعدما أقدمت «ريهام سعيد»، ربة منزل، على قتل زوجها «محمد أحمد» ، بطعنة سكين نافذة أمام أطفالهما، بسبب مشادات بينهما، حيث تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة طوخ، يفيد بالواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة والمجني عليه متزوجان منذ 4 سنوات، ولديهما طفلين؛ أحدهما رضيع، والأخرى 4 سنوات تدعى «رهف».

ولم تنكر الزوجة الجريمة خلال التحقيقات، قائلة: «وقعت بيننا مشاجرة، وحاول ضربي فلم أدرِ بنفسي إلا وأنا أغرس السكين في صدره، ولم أتوقع أن الطعنة ستقتله في الحال».

وعلى الفور قررت نيابة مركز شرطة طوخ، حبس الزوجة «ريهام سعيد» 4 أيام على ذمة التحقيقات.