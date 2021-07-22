من هي ريهام سعيد التي قتلت زوجها بعدما وصفها بـ«أعظم انتصاراته»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بطعنة نافذة من سكين، أنهت «ريهام سعيد»، ربة منزل، حياة زوجها «محمد أحمد» ووالد طفليها، خلال مشادة بينهما على مصروفات البيت، انتهت بغرزها السكين في صدره ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

قبل قتلها له بسبب مصاريف العيد.. أحمد يصف زوجته بـ«أجمل اختياراته»

القتيل الذي وصف زوجته قبل الوفاة على يديها بـ«أعظم انتصاراته»، لم يكن يعلم أن حياته ستنتهي على يديها، لتتركه غارقا في دمائه، قبل أن تلقي قوات الأمن القبض عليها.

وسرعان ما دشن رواد «فيس بوك»، هاشتاج للمطالبة بحقه، ومحاسبة الزوجة، وحماية طفلتهما ورضيعهما اللذين خسرا والديهما في آن واحد.

ويرصد «هن» في السطور التالية عدة معلومات عن ريهام سعيد، قاتلة زوجها في بنها.

1- تعمل محاسبة في أحد شركات البلاستيك.

2- درست التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق‎.

3- من مواليد بنها بمحافظة القليوبية.

4- تزوجت من زوجها، محمد أحمد، في فبراير 2018، وعلقت على الزفاف: «أحلى عريس ده ولا ايه أحلى زوج ده ولا ايه».

5- كُلل زواجهما بابنتهما رهف ورضيع آخر.

6- أعلنا خطبتهما في فبراير 2016.

7- يتابعها ما يقارب من 2000 شخص عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

8- ظلت توجه له طيلة الـ 5 سنوات العديد من عبارات الحب والغزل، والصور الرومانسية.

قصة قتل ريهام سعيد لزوجها

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بمقتل شخص يدعى محمد أحمد، على يد زوجته، بـ «سكين»، إثر خلافات زوجية تطورت لمشاجرة بينهما.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة والمجني عليه متزوجان منذ 4 سنوات، ولديهما طفلين؛ أحدهما رضيع، والآخر 4 سنوات، وتم نقل الجثة للمستشفى، وألقي القبض على الزوجة والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.

وقالت الزوجة خلال التحقيقات: «وقعت بيننا مشاجرة، وحاول ضربي فلم أدرِ بنفسي إلا وأنا أغرس السكين في صدره، ولم أتوقع أن الطعنة ستقتله في الحال».

من جانبها قررت نيابة مركز شرطة طوخ، حبس الزوجة «ريهام سعيد»، ربة منزل، وقاتلة زوجها بطنط الجزيرة في طوخ، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتله بطعنة نافذة بالسكين، إثر مشاجرة بينهما في الشقة، بسبب الخلاف على مصاريف العيد.