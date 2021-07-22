نبوءة تحققت.. حديث قاتلة زوجها عن الجريمة في 2018: «متخليش حد يشك فيكي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة قاسية شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب انتشار قصة قتل زوجة وتدعى «ريهام سعيد»، لزوجها محمد أحمد عبدالحفيظ، بطعنة نافذة، أمام أطفاله مستخدمة سلاح أبيض أودى بحياته على الفور.

5 سنوات ما بين الخطوبة والزواج، وإنجاب طفلين، كانت هي مدة حياة الثنائي التي انتهت بخلاف ثم جريمة قتل، ليتحول الحساب الرسمي للزوج لدفتر عزاء، مع قيام البعض بالدعاء على الزوجة عبر منشوراتها، مطالبين بعقوبتها أشد عقاب.

منشور قديم تحقق.. كيف تحدثت قاتلة زوجها عن الجريمة في 2018: «متخليش حد يشك فيكي»

وخلال البحث في حسابات الثنائي، وُجد أنهم حاولا إظهار حبهما لبعضهما عبر «فيس بوك»، ليس فقط بعبارات الرومانسية والحب، ولكن أيضا عبر مشاركة المنشورات الساخرة.

صدفة تعود لثلاث أعوام مضت، كانت شاركت خلالها الزوجة المتهمة بالقتل، بمنشور ساخر تحدثت فيه عن قتل الزوجات للأزواج.

وجاء المنشور حينها على النحو التالي: «متحكيش لأي حد، أمك أو أختك عن مشاكلك أنتي وجوزك، عشان لما تقتليه محدش يشك فيكي»، وسرعان ما أعاد رواد «فيس بوك» نشره مجدداً.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة طوخ، يفيد بجريمة قتل شخص يدعى محمد أحمد، على يد زوجته، إثر خلافات زوجية تطورت لمشاجرة بينهما، وعلى الفور تم القبض على الزوجة التي لم تنكر الواقعة، مؤكدة أنها لم تكن تقصد سوى الدفاع عن نفسها إثر خلاف بينهما.

من جانبها قررت نيابة مركز شرطة طوخ، حبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتله بطعنة نافذة بالسكين.

الجدير بالذكر أن الثنائي أعلنا خطبتهما في 2016، وتزوجا في 2018، وأنجبا طفلة تدعى رهف 4 سنوات، ورضيع صغير.