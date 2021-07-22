أكبر ممرضة أمريكية تعلن تقاعدها بعد عمل استمر 70 عاما.. بدأت في «غرفة عمليات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تقاعدت امرأة يـُعتقد أنها أقدم ممرضة عاملة في الولايات المتحدة، من مستشفى تاكوما بولاية واشنطن عن عمر ناهز 96 عامًا، وفق قناة «كينج تي في» الإخبارية المحلية، وقد خدمت المرأة وتدعى فلورنس ريجني، والملقبة بـ«سي سي»، أكثر من 70 عامًا كممرضة في مستشفى «ملتيكير تاكوما العام»، وبدأت حياتها المهنية ممرضة في غرفة العمليات، عندما كان البنسلين حديث العهد في عالم الرعاية الصحية.

ومنذ ذلك الوقت حصلت الممرضة المتفانية على فترات راحة قليلة جدًا من عملها، وأخذت استراحة أو اثنتين فقط لرعاية أطفالها، إضافة إلى ذلك محاولة واحدة غير ناجحة للتقاعد، استمرت ستة أشهر فقط منذ أكثر من 30 عامًا، وقالت «سي سي» إنها لا تحب الجلوس، «يجب دائمًا أن أفعل شيئًا، هذه هي طبيعتي لا أعرف بالضبط ما الذي جعلني أرغب في أن أصبح ممرضة، لكنه شيء كنت أرغب دائمًا في القيام به، أحب التفاعل مع المرضى وتقديم المساعدة لهم قدر المستطاع»، بحسب «سكاي نيوز».

وكان معروفا عن «فلورنس» بين أقرانها بأنها تريد المساعدة دائمًا، وهي حريصة على النشاط المستمر، وتمشي خمسة كيلومترات أو أكثر بشكل منتظم، وقالت رئيسة مستشفيات «ملتيكير تاكوما» لورين دريسكول، إن بعض زملاء «فلورنس» كانوا يمزحون بأنهم مضطرون إلى الركض لمواكبتها، وأنها في نظرهم ممرضة متفانية ومصدر إلهام لهم وللمجتمع، من خلال التفكير في آلاف الأرواح التي اعتنت بها.

وقالت «فلورنس» إن أكبر تغيير شهدته خلال جميع سنوات خبرتها في مجال الرعاية الصحية هو مقدار الوقت الذي يقضيه المرضى في المستشفى بعد إجراء الجراحة، إذ كانوا يمكثون بمعدل 10 أيام أو أكثر، أما الآن فيعود معظم المرضى إلى منازلهم بعد أيام قليلة فقط، ورغم التقدم الكبير الذي شهده قطاع الرعاية الصحية على مدى عقود من خدمتها، لكنها تقول إنها كانت قادرة على المواكبة من خلال الحفاظ على عقل متفتح.

ودومًا ما تؤكد ذلك من خلال نصائحها للممرضات والممرضين الأصغر سنًا، بقولها: «لا تظنوا أبدا أنكم تعرفون كل شيء، ويجب أن تكونوا منفتحين دائما، فأنتم لا تتوقفون عن التعلم أبدًا»، ويخطط المستشفى الذي تقاعدت منه «فلورنس» لتكريم إرثها وتفانيها في عملها، من خلال إنشاء منحة دراسية باسمها لممرضاته وموظفيه المهتمين بمتابعة دراستهم.