الامارات | سعودي يطلق النار على شخص لخلاف على أفضلية السير

شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي يطلق النار على شخص لخلاف على أفضلية السير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 يوليو 2021

ألقت شرطة عسير في المملكة العربية السعودية، القبض على مواطن سعودي لإطلاقه النار على آخر لخلافهما على أفضلية السير في أحد الطرق بمركز خيبر الجنوب.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، أن الجهات الأمنية المختصة، تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على آخر، لخلافهما على أفضلية السير في أحد الطرق في مركز خيبر الجنوب، نتج عنه تعرضه لإصابة طفيفة.

وأشار إلى أنه تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مستخدم أحد الحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي لنشره معلومات غير صحيحة عن الحادثة.

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