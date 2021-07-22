الامارات | عجل الشيف بوراك يتمرد ويهاجم المصور (فيديو)

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شكرا لقرائتكم خبر عن عجل الشيف بوراك يتمرد ويهاجم المصور (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 يوليو 2021
نشر الشيف التركي المعروف، بوراك، مقطعا مصورا له مع عجل طبير هو اضحية «عيد الأضحى»، التي قالت وسائل الإعلام التركية إنه يخطط لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
وهجم العجل الشيف بوراك أثناء التصوير على المصور وأسقطته أرضا، وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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