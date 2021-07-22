هل يجوز للرجل الزواج من أخرى إذا انعدمت رغبته في الأولى؟.. الإفتاء تجيب (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها عبر «لايف»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول هل يجوز للرجل الزواج من أخرى إذا انعدمت رغبته في الأولى أم لا، ونشرت الإفتاء ردها في فيديو على موقع «يوتيوب».

هل يجوز للرجل الزواج من أخرى في حالة انعدمت رغبته في الأولى؟

وجاء في نص السؤال الذي ردت عليه الإفتاء، «هل يجوز لي الزواج من فتاة أخرى، في حالة انعدمت رغبتي في زوجتي الأولي لعدة أسباب»، وأجابت دار الإفتاء المصرية على لسان أحد شيوخها في الفيديو، «نعم يجوز له الزواج من أخرى، ولكن الأولى الإصلاح مع الأولى».

ضوابط تعدد الزوجات بحسب الإفتاء

وكانت دار الإفتاء المصرية قد حددت في وقت سابق، عبر فتوى لها ضوابط الزيجات المتعددة، :«إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل، وكذلك سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال من كان قادرا على العدل وعنده من المال ما يكفى لإعالة أكثر من زوجة وعنده ما يتمكن به من العدل وعدم الظلم فالتعدد مباح إلى 4 نساء».

وأضافت الإفتاء، «أما إذا كان هذا التعدد يترتب عليه ظلم وهجر المرأة الأولى كما نرى فى كثير من المشاكل التى تعرض علينا فى دار الإفتاء المصرية، أنه كان هذا التعدد لهوى فى النفس ولمجرد النزوة وأنه يترتب عليه ظلم للنساء فلا ينصح فى مثل هذه الأمور الزواج مرة أخرى وإن كان فى ذاته صحيحا».

واختتمت، «من استطاع الباءة وكان فى حاجة إلى ذلك وكان قادرا على العدل بين الزوجات فلا بأس ولا يمنعه الإسلام من ذلك، أما من كان غير قادر وغير عادل فإننا لا ننصحه بالإقبال على مثل هذا الأمر حتى يكون قادرا عليه ويواجه به المجتمع ولا يجعله فى السر ولا يمنعه الإسلام حينئذ من هذا التعدد».